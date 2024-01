Chile

Este viernes se realizó la Carozzi Promotional Race, tradicional carrera que se vive en la previa del Ironman de Pucón 2024, y una de las competidoras que dijo presente hoy fue Laura, hija Cristián de la Fuente y Angélica Castro, quien conversó con ADN tras cruzar la meta.

“Es mi primera vez en un triatlón, hace cuatro años que no me subía a una bicicleta. Hace un mes me empezó a preparar mi papá. Para mí es un orgullo haber podido cruzar la meta”, señaló la joven de 19 años.

Para Laura fue inevitable no recordar sus meses más duros, cuando fue gravemente herida por una bala en su pierna, la cual dispararon delincuentes que intentaron robar el vehículo Cristián de la Fuente en 2022.

“El apoyo de mis padres ha sido lo más importante para mí, me ayudaron a salir a adelante en los días donde yo pensaba que no iba a volver a caminar, y en ese periodo tenía muchas ganas de correr. Mis papás estuvieron ahí diciéndome ‘vas a correr’”, comentó.

“Correr hoy fue una promesa que me hice yo misma durante mi recuperación. Es lindo poder haberlo logrado. Lo único que quería era cruzar la meta. Esta medalla significa el proceso y el camino que yo tomé para llegar acá”, agregó Laura de la Fuente a los micrófonos de ADN.

Cristián de la Fuente aplaude el logro de su hija

“Cuando a Laura le dispararon, como familia siempre tratamos de enfocarle que ella no iba a volver a caminar, sino que iba a volver a correr, por eso mismo ella cuando iba a terapia lo hacía para poder correr y competir”, respondió el destacado actor chileno.

“Muchas veces buscamos excusas para no hacer algo y el deporte nos enseña que nada es imposible, que las cosas se pueden lograr si uno le pone garra. En Laura, su músculo más grande es el corazón, ella es capaz de hacer cualquier cosa en la vida, me inspira a ser mejor persona”, aseguró.

Además, Cristián de la Fuente destacó el ambiente que se vive en Pucón por el Ironman. “Si el país se comportara como se comporta Pucón este fin de semana, viviríamos en un mundo mejor. Todos los políticos venden que en el deporte hay que emparejar la cancha, pero lo que hay que hacer es entrar a la cancha”, explicó.

En esa misma idea, añadió que “cuando corres un Ironman da lo mismo el partido político de quien está al lado, su religión o nivel socioeconómico da lo mismo, se produce algo mágico en donde todos somos uno y todos nos apoyamos. Si te caes, te ayudan y te levantan. Es algo tan lindo lo que se genera estos días en Pucón”.

Por último, el actor anticipó su participación en el Ironman para este domingo, reconociendo que está con molestias físicas. “Será mi cuarto Ironman y mi única expectativa es terminar la carrera en una pieza. Mi fuerte es el ciclismo. Supongo que estoy listo, pero me puse a correr en la arena para saludar a Laura, y como estaba frío me dio un tirón en la pantorrilla”, añadió.