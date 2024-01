“Crisis verdeamarelha”: la cruda decisión que tomó Brasil con Fernando Diniz

Tres derrotas consecutivas en las Eliminatorias, le terminaron pasando la cuenta. La Selección de Fútbol de Brasil está, oficialmente, sin entrenador, luego de que Fernando Diniz fuera despedido.

Según información de Globo Esporte, el actual campeón de la Copa Libertadores y finalista del Mundial de Clubes no seguirá en el interinato del “pentacampeón”.

De esta manera, a solo seis meses de la Copa América 2024, Brasil no tiene entrenador y el futuro no es nada promisorio: Carlo Ancelotti les dio un portazo con su renovación en el Real Madrid y José Mourinho no tiene interés de dejar a la Roma para asumir el desafío.

¿Quién es opción? Según la misma prensa brasileña, Dorival Júnior es el favorito del mandamás del fútbol brasileño, Ednaldo Rodrigues. El problema es que São Paulo no está interesado en dejar partir a su DT, si es que antes no les pagan 400 mil euros.

Fernando Diniz alcanzó a dirigir los primeros seis partidos de Brasil en las Eliminatorias, donde sumó dos victorias (Bolivia y Perú), un empate (Venezuela) y tres derrotas (Uruguay, Colombia y Argentina).