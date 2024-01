Tamara Leonelli sueña con los Paralímpicos de París 2024: “No sé si habrá medallas, pero la esperanza está intacta”

Santiago

Durante la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con una de las máximas exponentes del deporte paralímpico en Chile, Tamara Leonelli, quien hizo un positivo balance tras las dos medallas que logró en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

“Fue un año redondo para mí, trabajamos mucho para lograr esas medallas en los Parapanamericanos. Con la medalla de oro ya me daba por pagada, era todo lo que yo andaba buscando. En un momento se nos puso cuesta arriba, pero seguimos trabajando, había que intentarlo y salió bien. Con la de plata quedé con gusto a poco, pero ya queremos que en los próximos eventos cambie de color”, remarcó la oriunda de Temuco, que valoró el futuro deportivo para el país tras el evento.

“Una de las mejores cosas que dejó Santiago 2023 es el legado para los niños, que vieron las competencias y pudieron asistir a verlas. Ahora podrán soñar con ser deportistas y eso es lo más bonito de todo. Si cambiamos la cultura deportiva, desde ahí va a ser muy positivo”, remarcó Tamara Leonelli, quien también destacó la construcción del Centro de Deportes Paralímpicos en el Estadio Nacional.

“Estamos expectantes, queremos entrenar pronto ahí. Es un lugar que lo merecemos todos, el deporte paralímpico necesitaba un lugar así para seguir desenvolviéndose. Ya no vamos a tener que buscar lugares para entrenar o mendigando un sitio, sino que ahora tendremos nuestra casa propia”, dijo la tenismesista.

Además, recalcó lo emocionante que fue para ella Santiago 2023. “Llevo 10 años compitiendo, pero mi mamá nunca me había visto competir hasta ahora en los Parapanamericanos. Santiago 2023 es la competencia más importante que he tenido, por la magnitud de lo que fue para mí. Fue muy fuerte emocionalmente, yo llegué a vivir y estuve dos años en el Centro de Entrenamiento Olímpico, que fue donde se compitió el tenis de mesa en los Parapanamericanos. Eso no fue en condiciones muy favorables, asi que fue súper heavy ganar el oro allí”, expresó, ya pensando en su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Tengo todas las ganas de que sea lo mejor. La mentalidad es muy importante, lo que crees, lo creas. He ido visualizando que será algo muy positivo. No sé si habrá medallas, pero las ganas que tengo para llegar no me las quita nadie y la esperanza está intacta”, concluyó Tamara Leonelli, quien comenzará compitiendo en São Paulo durante febrero, ya pensando en la “cita de los anillos”.