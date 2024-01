La traba que sufre la UC para incorporar a Bruno Zuculini

Santiago

La UC continúa apuntando a Argentina para sumar volantes a su plantel, considerando la escasez de jugadores en dicha posición durante la última temporada y pese a los arribos tanto de Albert Canales como de Agustín Farías.

Aunque desde hace algunas semanas se habían visto chances como las de Jonathan Gómez (Racing Club) y Lucas Menossi (Tigre), ahora los tiros en la precordillera van por Bruno Zuculini.

La gran ventaja que presenta el mediocampista de 30 años es que finalizó su contrato con River Plate, por lo que negocia como jugador libre. Por lo mismo, ya ha sonado en otros clubes, además de la UC, como Racing Club y Newell’s.

Según información de ADN Deportes, el interés de Bruno Zuculini por venir al fútbol chileno está, pero por el momento su llegada se traba por un detalle no menor: los cupos de extranjero.

Si bien ya se desprendió de futbolistas como Guillermo Burdisso, Bryan Rovira y Nicolás Peranic, aún falta por zanjar la chance de que se pueda liberar espacio para foráneos, considerando que Nehuén Paz, Franco Di Santo y Gary Kagelmacher no serán considerados por Nicolás Núñez. Por ello, desde la precordillera no han podido avanzar en el contrato con el ex River Plate.