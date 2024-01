Seleccionada nacional de ciclismo fue puntaje nacional en la PAES: “La clave fue la perseverancia y ser tolerante a la frustración”

Santiago

Alcanzar los 1000 puntos en la PAES es algo muy difícil de conseguir. Este año, 251.877 estudiantes rindieron la prueba y solo 237 de ellos lograron dicho logro.

Este logro se hace aún más significativo si, además de ser estudiante, eres un deportista de alto rendimiento. Este es el caso de Martina Rojas, ciclista y seleccionada nacional, quien obtuvo el máximo puntaje en la prueba de Matemáticas.

La oriunda de La Pintana compartió su experiencia en entrevista con AS Chile. “Yo creo que la clave fue la perseverancia, la constancia y ser tolerante a la frustración” fueron sus palabras para explicar el logro.

Ante la pregunta sobre cómo hizo para compatibilizar el estudio con el ciclismo, Martina Rojas dijo que: “fue algo difícil (...) nunca dejé de entrenar, porque para mi sería imposible dejar el ciclismo, pero sí tuve que reducir los tiempos de entrenamiento. Comparado con lo que entraba antes, era muy poco, pero sabía que era un sacrificio que tenía que hacer si quería entrar a la universidad.”

“Cuando vi mi puntaje me emocioné mucho, lloré, mi familia igual lloró, todos lloraron porque sabía lo mucho que me había esforzado para obtener ese resultado”, explicó Martina Rojas.

La ciclista destacó también la labor de la Municipalidad de La Pintana en su proceso. “Recibí una beca deportiva este año de la comuna de La Pintana, donde vivo hace muchos años y fue por mi trayectoria deportiva”, expuso la joven deportista nacional.

Para finalizar, Martina Rojas explica cómo espera compatibilizar su carrera deportiva con los estudios. “Espero poder compatibilizar bien el ciclismo y el estudio, porque sé que al entrar a la universidad, la exigencia es muy alta. Pero quiero organizarme bien y que las cosas me resulten, porque el ciclismo es algo que no me gustaría dejar”, sentenció.