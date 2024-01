Sargento de Carabineros mata a ladrón durante robo de celular en Santiago Centro

Santiago

El robo de un teléfono celular en la comuna de Santiago, región Metropolitana, terminó con una persona fallecida y otra herida.

La situación comenzó en calle Santa Helena. La víctima, una mujer que salía del edificio en el que vive, fue abordada por tres sujetos, los que la rodean e intimidan para que les pase su teléfono celular.

Tras el ilícito, los sujetos huyen, ante lo cual la víctima grita por auxilio. Fue entonces que otros tres civiles corren en búsqueda de los antisociales.

Al llegar a la esquina de las calles Madrid con Maule, en el barrio Matta Sur, los civiles atrapan y golpean a uno. Testigos aseguran que otra persona, al parecer un policía de civil, disparó contra otro de los antisociales, abatiéndolo en el lugar.

La víctima relató a ADN: “Me siento muy mal, por todo lo que provoqué por un celular. No sé si valdrá la pena tanto desastre por un celular, pero era todo lo que tenía para comunicarme con mi familia. El celular no tiene tantas cosas que, de repente es valioso, pero no sé si tanto como para que muriera alguien y salieran heridos. El que murió baleado es el que me robó”.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabaja en el lugar, así como también la Sección de Investigación Policial (SIP) y la sección OS9.

Carabineros

Desde la policía uniformada precisaron que el hecho ocurrió a eso de las 7:30 horas: “Un sargento de la cuarta comisaría de carabineros se trasladaba a la unidad policial, en la intersección de Maule con Madrid fue testigo de un asalto que se realizaba en el lugar por parte de tres individuos. Ante eso, el funcionario desciende del vehículo, se identifica como tal y se percata que uno de los involucrados mantenía un arma de fuego”, contó el teniente coronel Jorge White, subprefecto de Servicios de la Prefectura Santiago Central.

Ante el arma de fuego, le dispara, dándole muerte. “Hay un segundo detenido. Un tercero se da a la fuga”, acotaron desde la policía uniformada.

El carabinero resultó herido. La policía uniformada incautó el arma del fallecido. Se efectuaron más de dos disparos. Del detenido se sabe que es mayor de edad.