Raquel Argandoña destrozó a Ana María Silva por su pololo estafador de Tinder: “Tan tonta”

Raquel Argandoña no tuvo piedad. Y destrozó a Ana María Silva debido al trágico desenlace de su matrimonio, al enterarse que su novio era nada menos que un estafador de Tinder.

Es que la periodista se habría enterado, por un reportaje, que la persona con la que llegaría al altar había estafado a cientos de mujeres.

De hecho, en el registro del programa Mucho Gusto, varias hablaban sobre como Marcelo Becker, el sujeto en cuestión, se había quedado con varios millones de algunas.

Una noticia que revolucionó al espectáculo nacional, y que también hizo que la animadora realizara un descarnado análisis.

Raquel Argandoña y sus dichos sobre Ana María Silva

Así, la conductora del programa Tal Cual en TV+ no se midió para analizar lo que le había pasado a la reportera.

“¿Cuánto tiempo de relación tuvieron de pareja que ella no notó algo extraño?”, comenzó diciendo la blonda.

Y agregó más preguntas: “una persona puede ser ilusa, pero perdón… para pensar en casarse... primero el tipo debe tener un trabajo estable. ¿Nunca le conoció el trabajo?”.

Luego, manifestó que “es una periodista, me imagino que es una mujer preparada, o sea, cómo puede ser, discúlpame, tan tonta. Perdóname que te diga”.

“Trabaja o no trabaja, estudia, tiene plata o no tiene plata, me invita a comer, ¿de dónde sale si no trabaja? Tiene empresas, cuáles son esas empresas, dónde vive, quiénes son sus padres”, se preguntó.

De esta forma, Raquel Argandoña repasó con todo a Ana María Silva, quien todavía no retorna a la palestra pública tras lo ocurrido.