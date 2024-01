Gustavo Álvarez justifica su arribo a la U: “Podía tener un 2024 tranquilo, pero prefiero el desafío de un club de semejante magnitud”

Santiago

Este jueves se desarrolló la presentación de Gustavo Álvarez como el nuevo entrenador de la U de Chile, comandando desde esta semana los trabajos en el Centro Deportivo Azul.

“Es un honor comandar deportivamente este proyecto, en un club tan prestigioso. Agradecer la confianza depositada en mi persona. Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande, que no es lo mismo: todo a partir de un rol protagónico, que imponga la idea de juego a los rivales y lograr buenos resultados”, explicó el argentino, que justificó su determinación de dejar al campeón del fútbol chileno.

“La decisión se basa en un profundo agradecimiento a Huachipato. Llegué a un club hace un año donde conocí personas que terminaron siendo amigos, pero hay un sexto sentido en que va más allá de las evaluaciones racionales y que te indica cuál es el desafío que te saca de una zona de confort. Podía tener un 2024 tranquilo, pero prefiero el desafío de un club de semejante magnitud”, aseguró Gustavo Álvarez, que defendió sus méritos y la forma en la cual espera convencer al plantel azul.

“Tengo la experiencia para dirigir a la U. Hay que tener clara la idea cuando tengamos la idea y cómo lo hacemos para recuperar el balón. Mi trabajo es que los jugadores se sientan capaces de hacerlo. No vengo a sacarles el máximo rendimiento, sino que superen su propio límite y hagan cosas que no hicieron nunca”, dijo el DT trasandino, quien también hizo una evaluación a nivel psicológico del equipo, golpeado por la irregularidad que ha mostrado en los últimos años.

“El jugador es lo que hace y lo que transmite, eso se percibe en las emociones. Un equipo que juegue con pasión y determinación, contagia a la hinchada. He hablado con la psicóloga, me ha dado el detalle en otro contexto. No me lleno de prejuicios, pero prefiero vivir mi propia experiencia. Creo que tenemos los hombres para salir adelante”, concluyó Gustavo Álvarez, quien confidenció tomarse con calma la elección del capitán para el equipo, aunque valoró el arribo de Marcelo Díaz.

“Es la vuelta de un emblema, que representa al club dentro y fuera de la cancha”, destacó Gustavo Álvarez, ya en el inicio de la pretemporada en el Centro Deportivo Azul.