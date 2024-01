Michael Clark defiende el aumento de extranjeros en Primera División: “Preferimos tener más oportunidades que menos para traer jugadores”

Santiago

Este jueves, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, fue parte de la presentación de Gustavo Álvarez como el nuevo entrenador de la U de Chile, gestión que valoró considerando su liderazgo técnico para el título de Huachipato en el Campeonato Nacional 2023.

“Es alguien que veníamos mirando hace un rato, sus equipos representan como queremos que juegue la U. Este es el inicio de un ciclo muy bonito, esperemos que sea así. Le damos las gracias por asumir esta tarea, estoy seguro de que será el comienzo de algo muy bonito”, explicó el mandamás del cuadro universitario laico, junto con aclarar el tema, a medias, respecto de la cláusula que se pagó por el DT argentino.

“No nos podemos hacer cargo de rumores. Hay una cifra que anda dando vueltas, pero no pagamos ni cerca de esa cifra. Lo que sí, pagamos para romper su vínculo legal con Huachipato, pero lo justificamos en su rendimiento y resultados. Estamos seguros de que es la persona que el club necesita para pelear arriba”, justificó Michael Clark, que apunta alto en este 2024 a nivel deportivo e institucional.

“La U es el club más grande que hay en Chile y por historia, la U tiene deberes por cumplir, está obligada a pelear siempre arriba. Eso debe ser lo estructural. Ahora, hay que tener un sentido de realidad y lo que pase en el mediano plazo se relaciona con la institución. Teníamos bastantes problemas internos y la transición de los últimos años ha buscado mejorar cómo se hacen las cosas en el día a día. Esa labor está hecha, el trabajo de los últimos tres años ya dio sus frutos: tenemos un club ordenado, que funciona y con un plantel en línea con lo que queremos tener”, remarcó, junto con destacar el hecho de competir en el estadio Nacional este año.

“Es distinto estar viendo dónde jugar todos los fines de semana a jugar en tu casa. Habiendo arreglado la casa y volviendo a donde nos sentimos locales, ahora el objetivo tiene que ser la liga. Tenemos que tener un equipo que salga a ganar todos los partidos y lo que esperamos es pelear arriba y, por qué no, salir campeones. Prometerlo es difícil, los otros también juegan, pero lo que queremos es ser competitivos y salir campeón”. aseguró.

Michael Clark y el aumento de los extranjeros en Primera División

El presidente de Azul Azul apuntó a una mirada global para justificar la llegada de Marcelo Díaz. “Uno de los problemas que tenía el club era la falta de identidad, de carácter, y creemos que una de las maneras de retomarla era meter a la cantera dentro del equipo. La meta es que al menos el 50% del plantel esté compuesto por jugadores del fútbol formativo o identificado con la U. De los 33 jugadores, tenemos 18 en esa categoría. El compromiso está y quisimos sumar gente con experiencia. Estamos muy contentos con Marcelo Díaz. El año pasado hubo una posibilidad que llegara y no se dio, esta vez sí y estamos todos contentos”, comentó.

Sin embargo, aquello aparece contradictorio respecto a la votación de Azul Azul a favor de aumentar los extranjeros en Primera División, decisión que el propio mandamás del cuadro universitario laico defendió.

“Ser dirigente no es fácil, administramos una sociedad anónima y respondemos por nuestros actos ante los accionistas. Como club, en una mirada quizá egoísta, preferimos tener más oportunidades que menos para traer jugadores. El argumento de fondo que se plantea es el desarrollo del fútbol joven, pero soy convencido que eso no pasa por tener 5 o 6 jóvenes en cancha. Nuestra estrategia es el desarrollo del fútbol joven, tener 18 jugadores formados del club no es casualidad. Unir la convicción del fútbol joven con el número de extranjeros en cancha no hace mucho sentido, es una discusión falaz”, argumentó en conferencia de prensa, donde también lamentó la salida de Cristóbal Campos.

“Personalmente, pienso que es una pena. Tiene tremendas condiciones y en algún minuto hicimos una apuesta muy grande por él al dejar partir un arquero mundialista, pero no estaba considerado para el plantel 2024. Él quería jugar y, viendo esos puntos, llegamos a un consenso para finalizar el contrato. No soy quién para referirme a los temas que se denuncian contra él, pero hablar por él no me corresponde, merece respeto a su privacidad”, concluyó Michael Clark.