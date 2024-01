Franco Calderón fue oficializado como el quinto refuerzo de la U de Chile para la temporada 2024. El defensa argentino se sumó al equipo de Gustavo Álvarez tras su paso por Unión de Santa Fe y este jueves entregó sus primeras declaraciones como jugador azul.

“Estoy con muchas ganas. Desde el primer momento que me hablaron de la U tuve muchas ganas porque el venir a un club tan grande me motivó mucho. No dudé en ningún momento en venir”, comentó el zaguero en conversación con el club.

En esa línea, el jugador de 25 años reconoció que “habían otros clubes que me estaban llamando, pero puse en el primer plano a la U. Me motivó un club tan grande y a partir de ahí fui viendo todo, me enteré del predio y no dudé en llegar”.

Además, aseguró que se destaca por “el juego aéreo, los duelos y el mano a mano. El fútbol argentino te demanda eso, es un juego rápido y muy intenso que tienes que estar muy agresivo a la hora de las marcas”.

Por último, Franco Calderón se mostró dispuesto a cumplir otras funciones en el esquema de Gustavo Álvarez en la U. “En eso vengo para sumar como principal y después en lo que me pida el técnico, estaré a disposición de lo que sea”, cerró.