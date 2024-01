Chile

Este jueves, la carrera Carozzi Kids Challenge le dio el vamos al Ironman 70.3 de Pucón 2024. El evento de hoy fue protagonizado por el semillero del triatlón chileno, ya que compitieron niños y adolescentes, en categorías damas y varones, desde los 7 hasta los 19 años.

La gran ganadora a nivel femenino fue Dominga Jácome, campeona de la categoría 18-19 años con un tiempo de 00:36:58.

En diálogo con ADN Deportes, la santiaguina oriunda de Colina se mostró totalmente emocionada por cumplir su sueño. “Estoy muy feliz por llevarme el primer lugar, esta era una carrera que siempre quise ganar desde que era muy chica, ese era mi objetivo hoy, así que pude cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo”, señaló.

La joven triatleta reconoció que su momento más difícil de la carrera lo tuvo con la bicicleta, todo producto de un leve accidente que sufrió. “En la etapa del ciclismo había mucha gente, entonces en la tercera vuelta me caí con un competidor, ahí se me complicó un poco la carrera, pero seguí igual”, comentó.

Por último, Dominga Jácome destacó el gran marco de público que llegó a la playa para presenciar el evento. “El ambiente que se vive en Pucón es muy bonito, los niños vienen a ver la carrera, es algo único, no se da muchas veces. También es una buena instancia para que puedan acercarse los más chicos que están recién empezando en el triatlón y que son las futuras generaciones”, afirmó.

En cuanto a nivel masculino, el ganador de la categoría 18-19 años fue Ignacio Flores (tiempo 00:33:11), quien tras lograr el primer lugar comentó que “la carrera fue súper dura, en la natación me fui adelante, algo que nunca había hecho, luego en el ciclismo quise ir trabajando con mis compañeros, aunque no se dio, intenté irme solo, pero me perdí mucho, así que los esperé un poco y me fui junto con ellos hasta el final”.

“No me espera mucho este resultado, sabía que entre los cuatro primeros que salimos, cualquier de nosotros podría haber ganado. Esto es un orgullo para mí”, concluyó.