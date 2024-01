Pedro Pascal y su primera nominación a los Golden Globes: esto dicen las predicciones para la ceremonia de este domingo

Llegó oficialmente el 2024 y junto él, una nueva temporada de premios de Hollywood. Los encargados de dar el puntapié oficial a estos meses son los Golden Globes, galardones que, en su edición número 81, cuentan con un chileno entre sus nominados: Pedro Pascal.

Si bien el actor ya había sido parte de la ceremonia históricamente realizada en el Beverly Hilton, esta es la primera vez que el artista nacional postula a estos reconocimientos concedidos por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por su sigla en inglés).

En concreto, Pedro Pascal fue nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama por su rol de Joel en The Last of Us de HBO. En esta oportunidad el artista compite con los integrantes de Succession: Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong. Al mismo tiempo, con Gary Oldman (Slow Horses) y Dominic West (The Crown).

Las predicciones

Ahora bien, a días para una nueva edición de los Golden Globes, que este 2024 se llevarán cabo este domingo 7 de enero, los medios especializados han publicado sus predicciones, adelante si el chileno logrará o no hacerse del prestigioso globo de oro.

Y el panorama no se ve muy positivo para Pedro Pascal, ya que tanto The Time y Vanity Fair dan por ganador a otros actores en la categoría antes mencionadas, siendo el favorito para recibir el galardón el estadounidense Kieran Culkin.

Los Golden Globes 2024 serán transmitidos por el canal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max este 7 de enero a partir de las 22:00 horas.