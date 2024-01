Defensa de Carlos Montes afirma que acusación constitucional contiene “muchos defectos formales”

El abogado Pablo Ruiz-Tagle -defensor del ministro de Vivienda, Carlos Montes- tildó como “una descortesía” que la acusación constitucional no contenga la numeración de páginas.

En esa línea, bajo su consideración, lo anterior es parte de un conjunto de errores de forma y de fundamentación del escrito que al parecer fue presentado sin ser debidamente examinado, según consignó La Tercera.

“La acusación no tenía páginas, no estaba paginada, es una descortesía como ha sido planteada frente a la comisión. Las notas que tenía el libelo de la acusación no llevaban a ninguna parte. Son muchos los defectos formales”, señaló Ruiz-Tagle.

Asimismo, el abogado afirmó que los artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 del Código Penal se mencionan en la acusación constitucional sin tener directa relación con faltas, delitos o negligencias que se le imputan a Carlos Montes.

“Se citan artículos del Código Penal que no son correctos”, enfatizó.

Artículos “incorrectos”

Respecto a lo anterior, por ejemplo, el número 214 refiere a la usurpación del nombre de otra persona, el 205 habla de la falsificación de certificados; el 207 sobre la presentación de testigos falsos y el 208 menciona que la retractación es atenuante en casos de testimonios falsos.

De acuerdo con el medio antes mencionado, el jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero, reconoció que el escrito podía tener referencias erradas a ciertos artículos, pero que a su juicio ello no invalidaba la presentación.