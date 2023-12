Slam Dunk es elegido como el anime favorito de los chilenos durante 2023

Fue su año y lo cerró como tal. Slam Dunk fue elegida como la serie favorita de los fanáticos de “Michi Club”, quienes votaron mediante redes sociales por la mejor producción emitida este 2023.

La historia protagonizada por Hanamichi Sakuragi volvió con todo durante este año, con su película “The First Slam Dunk”, la cual se coronó como una de las más taquilleras.

A través de una votación enmarcada en los “Michi Awards” de “Michi Club”, programa que este 2 de enero cumple su primer año al aire, los fanáticos de las aventuras del equipo de Shohoku le dieron el primer lugar a esta producción que, por esto, será la protagonista de las “maratones” que se tomarán la señal de televisión durante los sábados de enero.

”Este año reconstruimos una comunidad. Y el reencuentro con ese público ha sido tan cariñoso…, todos estos meses han sido un viaje a la nostalgia y los recuerdos. Este ha sido un año maravilloso”, señaló la periodista y conductora del espacio, Carolina Gutiérrez.

Junto a Slam Dunk, el podio lo completan “Sakura CardCaptor” y “Sailor Moon”, en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Enero de películas

Pero no todo es premio y balances en Senpai TV, puesto que enero dará inicio a un 2024 marcado por grandes películas de anime en horario prime.

Esto porque durante el primer mes del año InuYasha se tomará las noches de los domingos con los estrenos de cuatro películas.

Se tratan de InuYasha The Movie: El amor a través del tiempo” (7 de enero), “InuYasha The Movie: El Castillo de los sueños” (14 de enero); “InuYasha: La Espada Conquistadora” ( 21 de enero) e “InuYasha The Movie: Fuego en la Isla Mística (28 de enero).

Las cintas están basadas en el manga creado e ilustrado por Rumiko Takahashi, que cuenta la historia de Kagome Higurashi, una adolescente del siglo XXI que se encuentra con Inuyasha, un han’yō que ansiaba poseer la “perla de las cuatro almas” para convertirse en un “demonio de raza pura”, pero que al enterarse de que Kagome causó la fragmentación de esta, debe aventurarse a recuperarla parte por parte.

Como si esto fuera poco, “Detective Conan” vuelve a “Michi Club” el próximo 4 de enero a las 21:30 horas, y “Fire Force” se tomará la franja de las 22:00 horas a partir del 10 de enero.