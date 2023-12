Exintegrante de La Roja explica por qué el fútbol chileno podrá ser “último de Sudamérica en uno o dos años”

Chile

Roberto Navajas, ex preparador de arqueros de la selección chilena, aseguró que el fútbol de nuestro país está “estancado” y que “no quiere evolucionar”, apuntando a los opacos rendimientos de los últimos años y al cuidado que se le da a los jugadores jóvenes.

“El fútbol chileno está estancado. Estuve en el Panamericano y pude ver eso. El fútbol chileno no quiere evolucionar; no quiere cuidar al futbolista joven. Quiere anclarse en sitios de pensamiento de hace 10 años y no se da cuenta de que no ha jugado los últimos dos mundiales”, señaló en diálogo con La Tercera.

Quien llegó a La Roja hace dos años junto con el DT Martín Lasarte, pidió cambios en el balompié nacional para evitar una caída más profunda en comparación con los otros países de Sudamérica. “Hay que cambiar. Hacer algo diferente. Si no, en uno o dos años el fútbol chileno va estar último o penúltimo de Sudamérica”, indicó.

Roberto Navajas también abordó el incierto escenario que tiene Claudio Bravo con la selección chilena, ya que el histórico capitán fue borrado del plantel por Eduardo Berizzo, pero la llegada de un nuevo técnico le podría volver a abrir las puertas.

“Claudio ofrece rendimiento. Eso es indudable. Cada entrenador debe pensar si quiere competir o generar una renovación. Es cierto que para competir necesitas a los mejores, pero también es importante desarrollar a los futbolistas para llevarlos a ese punto. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre el rendimiento momentáneo de la experiencia y del portero que tiene que jugar en dos, tres o cuatro años”, mencionó, para luego abordar la situación de Brayan Cortés, actual portero titular de La Roja.

“Hay gran diferencia a nivel internacional, porque a nivel nacional no creo que haya tanta. Brayan, con 28 años, no ha salido y necesita salir para evolucionar y dar el siguiente paso. Si no, va a quedar estancado. La reflexión, más que si Claudio tiene que jugar, y por supuesto que es un gran arquero, es que hay que buscar siempre el equilibrio entre el ahora y el futuro”, completó.