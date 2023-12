Johnny Herrera defiende a Cristóbal Campos y asegura que Gabriel Castellón “es muy inferior a él como arquero”

Chile

Johnny Herrera, exportero y referente de Universidad de Chile, defendió a Cristóbal Campos tras su abrupta salida del club mientras es investigado por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su pareja.

“La U perdió un gran arquero por no tenerlo. Campos merecía mayor ayuda, pero ahora se va por una denuncia que primero hay que investigar”, señaló el otrora guardameta nacional en LUN.

En esa misma línea, Herrera cuestionó a la dirigencia por la contratación del nuevo golero azul, Gabriel Castellón. “Querían en su reemplazo (de Campos) a uno que está en Racing (Gabriel Arias) y que no tiene nada que ver con la U. Ahora viene Castellón que es muy inferior a Campos como arquero”, aseguró.

Johnny Herrera no tiene en mente asumir un cargo en la U

Por otro lado, el “Samurai” se refirió a su futuro laboral y descartó la opción de desempeñarse como entrenador, explicando sus motivos: “Tengo el título que me habilita para dirigir hasta una sub-21, pero me desmotivé de terminar para dirigir a primeros equipos porque empecé a cachar lo contaminado que está el fútbol con los representantes”.

“Tal vez más adelante tenga una escuela de fútbol para enseñar, pero no me veo más que en eso”, agregó el ex seleccionado nacional.

Por último, no se proyectó tomando un cargo en Universidad de Chile: “No mientras esté la estructura que hoy está en el club, donde solo manda el que manda al señor Michael Clark, o sea el dueño verdadero y que nadie sabe quién es”.