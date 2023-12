Fatal balacera en La Victoria: Cantante urbano hizo brutal relato de cómo salvó de milagro

Estaban en La Victoria grabando lo que sería su nuevo clip. Sin embargo, un cantante urbano de 13 años tuvo que truncar su producción al quedar en medio de una infernal balacera.

Resulta que en la población de Pedro Aguirre Cerda se habrían enfrentado dos bandas rivales de ciudadanos venezolanos y colombianos.

Y en medio de los disparos, fallecieron tres personas, entre ellas una niña de nombre Mayra Castillo, que tenía la misma edad del intérprete.

De hecho, el artista se salvó de milagro. Y relató a los medios cómo logró safar de la muerte de la forma más inesperada.

Cantante urbano de La Victoria y la balacera

Así, el joven indicó que “iba a grabar un videoclip con las bailarinas (...) estábamos haciendo el video, estábamos compartiendo felices con mis primos chicos y de la nada empiezan a tirar balazos entre bandas, no sé quiénes eran”.

Luego, señaló que “veo a una niña que va a corriendo que sangraba y sangraba. Me tiré al piso, a mi casi me llega una bala. Me voló el gorro”.

Y que “tuvimos que salir corriendo. Lo único que hice fue tirarme al piso y esconderme en la casa de mi abuela. Yo solo vi a dos heridos, la niña que era mi amiga y el otro hombre”.

Este relato se dio en medio de diferentes versiones, ya que si bien el joven artista manifestó conocer a Mayra, y señalar que mantenían una amistad, el abuelo de la niña expresó que su nieta solo había salido a comprar y no tenía nada que ver con el registro.

De esta forma, la investigación para determinar qué pasó en la balacera en La Victoria sigue su curso, mientras desde Carabineros sostuvieron que, hasta ahora, lo que sí o sí se sabe es que “con la experiencia que tenemos en estos territorios podríamos hablar que hubo distintos tipos de armas: armas modificadas y armas automáticas”.