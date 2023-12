El dispar presente de los Manchester: United sigue en caída libre y el City sigue ganando

Santiago

Como es de costumbre en tierras británicas, este fin de semana hay fútbol en el mundialmente conocido Boxing Day. En este contexto se desarrolló la fecha 20 de la Premier League con interesantes duelos. A continuación te resumimos los más importantes.

Manchester United vs Nottingham Forest:

El Manchester United se enfrentó al Nottingham Forest con importantes bajas tales como Casemiro, Mount y Hojlund, y aunque mostraron destellos de reacción con el gol de Rashford (78′), los goles de Nico Dominguez (64′) y de Gibbs-Withe (82′) terminaron por confirmar la inesperada derrota de los Diablos Rojos(1-2). A pesar de sus esfuerzos por igualar el marcador, el Forest aprovechó las oportunidades al final del juego para asegurar su triunfo y así acentuar el mal momento del equipo de Ten Hag.

Manchester City vs Sheffield United:

El Manchester City aseguró una victoria cómoda frente al Sheffield United (2-0). Desde el inicio, el City dominó el juego, controlando el ritmo y asegurando su posición con goles de Rodri (14′) y Julián Álvarez (61′). Los citizens mostraron una actuación sólida y segura, manteniendo su búsqueda por el título de la Premier League y posicionándose terceros a dos puntos del líder Liverpool, que juega el lunes.

Chelsea vs Luton Town:

El Chelsea logró una victoria agónica contra el Luton Town (3-2), en un partido lleno de altibajos y emociones. A pesar de tomar una ventaja de 3-0 con goles de Cole Palmer (12′ y 70′) y Noni Madueke (37′), el Luton Town tras goles de Ross Barkley (80′) y Elijah Adebayo (87′) en los minutos finales puso en aprietos al Chelsea. Sin embargo, el equipo de Pochettino pudo asegurar la victoria en un encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El domingo sigue la acción

Los demás partidos y resultados de la jornada fueron los siguientes: Aston Villa vs Burnley (3-2), Wolverhampton vs Everton (3-0), Crystal Palace vs Brentford (3-1). Mañana 31 de diciembre siguen los partidos, enfrentándose Fulham vs Arsenal (11:00 horas) y Tottenham vs Bournemouth (11:00 horas).

La fecha 20 de la Premier League concluirá con los encuentros del 1 de enero del Liverpool vs Newcastle (17:00 horas) y del martes 2 de enero con West Ham vs Brighton (16:30). Todos los partidos serán transmitidos por Star+.