Sin bases, sin fecha de inicio y jugadores a la deriva: la crisis de la Segunda División Profesional

Santiago

Si hay una categoría complicada en torno al desarrollo de cara al 2024 es la Segunda División Profesional, la que se mantiene todavía en plena incertidumbre de cara al año entrante.

El torneo de esta temporada finalizó a mediados de octubre, con lo que varios jugadores fueron finiquitados y quedaron sin actividad en los últimos meses del año. A eso se suma que recién a finales de febrero pudieron iniciar la competencia, ante los apenas 14 clubes que la componen.

“Estoy cesante por esas planificaciones que tiene la ANFP, que te brinda un torneo de ocho meses al año y en los otros cuatro la gente no vive. Estoy entrenando a la espera de algún equipo. Es un tema no menor estar con familia, hay pagos y un montón de cosas a las que tienes que responder. Estoy trabajando en escuelas de fútbol”, ejemplificó en diálogo con ADN Deportes el arquero Diego Figueroa, a quien le finiquitaron el contrato en Provincial Osorno.

“No tengo claridad de lo que viene, estoy en la incertidumbre. Es una irresponsabilidad lo que hace la ANFP al tener un campeonato sin bases. El SIFUP espera que sea sin tope de edad, tratando de disminuir el tema de los extranjeros, pero son solo supuestos y nos mantiene a los jugadores en la incertidumbre”, apuntó el portero, remarcando el gran problema de la Segunda División Profesional: al momento de esta nota, la categoría no tiene bases ni fecha de inicio, además de que ya pidieron ampliar la cantidad de equipos, con lo que tampoco se sabe si los descendidos efectivamente perderán su lugar en el torneo.

“No creo que sea una idea tan descabellada cambiar el formato. Tiene muchos deberes y nada de derechos, las planillas son altas y en algunos casos muy cercanas a la Primera B. Además, sin televisión ni nombre del campeonato, hay pocos recursos. Esta división está muy sola y dejada de lado”, comentó Raúl Villablanca, presidente de uno de los clubes involucrados, Deportes Valdivia.

“El año pasado empezamos los primeros días de abril, bien tarde, al ser pocos equipos. Es bien complejo, me ha tocado estar sin equipos y muchos esperan hasta al último. Para muchos es una inversión por sobre un gasto contratarte en diciembre si el torneo va a comenzar en abril. Hay muchos jugadores en la espera, te terminan contratando ya sabiendo las bases”, complementó Cristian Magaña, defensa de Deportes Melipilla.

Suerte que no corrió su ya excompañero de club, Cristóbal Vergara, finiquitado en el “Potro Solitario”. “Me parece lamentable que el torneo dure ocho meses y esté parado cuatro. No favorece ni al espectáculo ni a los jugadores. Cuatro meses sin entrenar en un club de forma regular es bastante, se tiene que llegar a algún acuerdo. Me ha costado bastante llevar tantos meses sin recibir sueldo, estoy viviendo de mis ahorros. No todos tienen esa posibilidad. Tengo varios compañeros que están trabajando en esta fecha pese a que tú deberías estar preparándote para competir”, concluyó en torno a una Segunda División que no tiene ni pies ni cabeza de cara a 2024.