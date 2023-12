Preparen las cabritas: estas son las películas más esperadas del 2024 (y su fecha de estreno)

Entusiastas del cine, prepárense para un año épico en la pantalla grande, ya que 2024 promete una espectacular alineación del séptimo arte, dando vida a relatos que fueron momentáneamente detenidos debido a huelgas en Hollywood.

Debido a esto, el medio especializado Variety elaboró una lista con aquellas cintas que ya levantan mucha expectación en las fanáticos del cine, quienes ya suplican por la llegada del nuevo año. En ella se encuentra la secuela de Dune que verá la luz en Estado Unidos el 1 de marzo.

Lo más esperado

Para los aficionados a los superhéroes, el 2024 tendrá películas como Madame Web (estreno 14 de febrero EE.UU), Deadpool 3 (26 de julio), Venom 3 (8 de noviembre) y la intrigante Joker: Folie a Deux (4 de octubre).

En tanto, si bien aún no hay fecha de estreno, Spider-Man: más allá del Spider-Verse, que busca cerrar la exitosa trilogía de Miles Morales, igual tiene programado su llagada a la pantalla grande el próximo año.

Por su parte, los fanáticos de cantantes icónicos pueden anticipar experiencias emotivas y melodiosas con biopics como Back to Black sobre Amy Winehouse (10 de mayo) y One Love: The Bob Marley Story (14 de febrero).

Las secuelas continúan dominando el panorama, con Ghostbusters: Frozen Empire (29 de marzo), Kung Fu Panda 4 (4 de marzo), Intensamente 2 (14 de junio) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (12 de abil) compitiendo por la atención.

Los entusiastas del terror no se sentirán decepcionados, ya que secuelas escalofriantes como Un lugar silencioso: Día Uno (18 de junio), Saw XI (27 de spetiembre) y Terrifier 3 (25 de octubre) están listas para ofrecer emociones y sustos.