“¡No nos resten a los viejos de los festejos, y sumen a los niños!”: la reflexión sobre la tercera edad de Agustín Squella a días del término del 2023

Chile

Agustín Squella (abogado, periodista, Premio Nacional de Ciencias Sociales, exconvencional constituyente) se apresta a cumplir 80 años. Se ríe cuando le dicen que es menor que el cantante Joan Manuel Serrat. Y más allá de lo frívola que pudiera parecer la comparación, hoy piensa en la vejez: dígase tercera, sino cuarta edad. La de las “personas mayores”, como se refieren en algunos países a ellos. Es un tema que hoy, que lo vive, lo tiene preocupado.

Adelantó, este viernes en ADN Hoy, que entregó “los originales de un libro que espero se publique en 2024, que la vejez que yo llamo: el tiempo contra el tiempo”. Y asoma más la reflexión cuando quedan horas para entrar en un nuevo año: “Es verdad que los cumpleaños y el año nuevo nos puede poner melancólicos, pero diré una cosa muy obvia: que no nos resten a los viejos de los festejos. Nos iremos a la cama más temprano que los demás, por supuesto; tal vez no bailemos ni usemos cotillón (que me da vergüenza ajena: andar con un gorrito, serpentina, que me incomodan mucho) y sumar a los niños: no acostarlos temprano. Que durante un rato los niños vean cómo se divierten los mayores. Eso puede ser formativo, tanto como varias clases que se imparten en el colegio y en las que muchas veces se pierde el tiempo”.

Aunque identifica que quienes alegan “deudas” con sus contemporáneos son, en general, “los que más reconocimiento o patrimonio han recibido”: “En Chile, muchos colectivos se declara deudores: ‘Chile me debe’. Los agricultores, para qué decir; ciertos empresarios de grandes patrimonios también se quejan que aquí no se puede invertir”.

Con todo, su sensación es de “frustración”, pero no tanto personal: “Uno tiene que tener cuidado en la vejez de no ser demasiado severo con uno mismo, tampoco complaciente. Sí que el país les debe a las personas mayores: ¿cuántas personas viven con $200 mil y algo de pensión mensual? Les debe también en términos de salud privada, de cuidados.

“El observatorio de la Vejez de la Universidad Católica emitió un informe respecto del déficit de lugares de acogida para personas mayores que no son ya autovalentes. Tenemos un déficit muy grande: debería el Estado invertir más en fomentar la instalación de nuevos hogares porque al año 2050 debemos tener varios centenares de miles de personas mayores que no pueden valerse de sí mismas, respecto de quienes las familias no tienen posibilidad de ayuda y tendrán que estar en hogares o casas de acogida. Y no la reclamo yo porque me las puedo arreglar bien, pero uno no puede mirar solo su realidad. Espero que este y los futuros gobiernos lo tomen”, cerró.