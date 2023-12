“Están insultando a miles de carabineros”: Presidente Boric responde a los dirigentes políticos que critican al gobierno por su desempeño en seguridad

El Presidente Gabriel Boric se hizo presente en la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, para liderar la entrega 187 vehículos policiales para 93 comunas del país. En la instancia, en la que también estuvo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Mandatario se dirigió a los críticos de su gestión en materia de seguridad, e insistió en los avances y en los logros que ha habido durante su gobierno ante la delincuencia.

Tras el discurso del general Yáñez, habló el Presidente Boric, quien al comenzar, expresó: “A mí me parece importante recalcar lo que decía el general director de Carabineros. Solo en esta semana, 737 detenidos, 36 kilos de droga incautados, 60 vehículos recuperados en diferentes operativos. La desarticulación de una célula del Tren de Aragua, y lo que señalaba el general director sobre todo el trabajo que se ha hecho este año”.

“Yo he escuchado a algunos, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad. Cuando ustedes repiten eso… Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia, y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar. Pero otra cosa es que lo diga un dirigente político”, dijo.

“Esta crítica no solo es injusta, sino que es mentira”

Tras ello, el Mandatario señaló que “cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando a la verdad, cosa que uno puede entender. Y a mí, como Presidente, la verdad a uno le llegan mucho de estas cosas y tiene el cuerpo curtido en ese tipo de debates. Pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros”.

“Están faltándole el respeto a quienes se juegan la vida para proteger a la ciudadanía. Y que, como demuestra lo que acaba de decir el general director, han tenido resultados. Tenemos que hacer más, por cierto. Y por eso hemos implementado diferentes planes, hemos cambiado de estrategia, hemos mejorado el despliegue, pero no con el gobierno. Con las y los Carabineros. Esa crítica no solo es injusta, sino que es mentira”, complementó.

Finalmente, el Presidente Boric, dirigiéndose a sus críticos, indicó que “antes de tratar sacar rédito político de las situaciones adversas que podamos enfrentar como país en materia de seguridad, los invito a reflexionar un segundo. A pensar antes de hablar, y por sobre todo poner su mirada y respetar a carabineros, carabineras, a la PDI, a la policía marítima, que están haciendo un tremendo esfuerzo por proteger a la ciudadanía”.