Carlos Caszely dispara contra ByN por la forma en que sacaron a Quinteros: "No pueden hacer eso, no pueden esperar el último día para echarlo"

Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos en la historia de Colo Colo, habló con ADN deportes respecto a la actualidad del club chileno.

El Cacique dejó partir a Gustavo Quinteros, quien terminó fichando por Vélez Sarsfield de Argentina y ahora urge encontrar un DT, situación que tiene preocupados a todos los hinchas del Cacique.

En ese sentido, el “Rey del metro cuadrado”, indicó que “es primera vez en la historia que Colo olo no tiene un técnico. Ya estamos en los últimos días del 2023 y no sabemos quién viene. Puede ser un técnico brasileño. Vanderlei Luxemburgo es bravo, los va a tener a todos bien ordenaditos. él no va a avenir y hacerse cargo en la pretemporada, ya que seguramente tendrá que visualizar”.

En esa línea, añadió: “Colo Colo hoy tiene 54 jugadores en el plantel y ningún técnico va a aceptar eso, así que yo creo que van a tener que hacer una limpieza antes del torneo en Uruguay”,

Respecto a si hay algún técnico que lo seduzca para el Cacique, lanzó: “No me parece ningún técnico bueno antes de empezar, sino que cuando deja algo. Y el 90 por ciento de los técnicos que vienen de afuera no dejan nada, a excepción de Bielsa y por ahí Sampaoli”, manifestó.

Finalmente, Caszely tuvo palabras sobre el despido de Gustavo Quinteros por parte de Blanco y Negro. “Lo dije anteriormente. No puedes esperar el último día para despedirlo, el último día definitivamente no se puede hacer eso”, cerró.