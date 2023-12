“No estoy seguro”: Mikhail Youzhny duda de ser parte del staff técnico de Cristian Garin

Santiago

Hace poco más de una semana, Cristian Garin sorprendió en redes sociales al publicar imágenes con quienes serían sus dos entrenadores de cara a la temporada 2024: Paul Capdeville y el ruso Mikhail Youzhny.

“Gago” compartió y practicó con ambos durante la pretemporada en Miami, en el marco de un acuerdo en el que ambos se repartirían algunas semanas para acompañar al chileno durante el circuito ATP.

Sin embargo, en los últimos días, Cristian Garin solo ha aparecido trabajando con Paul Capdeville. ¿Y Mikhail Youzhny? El extenista ruso explicó, en diálogo con el sitio especializado Tennis Majors, que el hecho de estar trabajando con un junior ruso, amigo de su familia, le impediría tener margen para estar con el chileno.

“Cristian me preguntó si podía trabajar con él, pero no tengo tiempo ahora. Le dije que podíamos practicar juntos un ratito y quizá estar con él en unos pocos torneos, pero no estoy seguro”, explicó quien llegó a ser top 10 del ranking mundial.