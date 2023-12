Luka Doncic sigue creciendo, pero parece que los Mavericks son el techo

Luka Doncic sigue demostrando su gran talento partido tras partido, teniendo otra gran temporada regular hasta el momento. Sin embargo, sus actuaciones no siempre son suficiente para que los Mavericks puedan disfrutar al máximo.

No hay dudas de que el esloveno tiene un gran nivel que ha sabido mantener a largo de sus casi seis años de NBA. Ha estado dentro del Top 10 en la carrera por ser MVP, cada jornada plasma su gran juego y tiene influencia positiva en su equipo.

Ver al ‘Niño Maravilla’ es un verdadero espectáculo, los fanáticos se deleitan con sus movimientos, sus pases y sobre todo con su gran potencia ofensiva que muchas veces ha acarreado a Dallas.

Recientemente viene de demostrarlo en el Christmas Day con una victoria sobre los Suns y en la pasada noche de miércoles ante los Cavaliers, aunque en este último no se consiguió un marcador final positivo.

En sus últimos 15 partidos no ha bajado de los 28 puntos, con un máximo de 50 unidades y marcando seis veces 39+ pts. Además, en nueve de esos duelos terminó con doble dígito en asistencias.

Con estos números seguramente volverá a ser candidato para quedarse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) y seguirá con grandes actuaciones, estableciendo más de algún récord. Sin embargo, no todo es perfecto y la franquicia texana no puede celebrar del todo.

Luka Doncic over his last 15 games:



39 PTS, 7 REB, 6 AST

50 PTS, 6 REB, 15 AST

39 PTS, 12 REB, 10 AST

28 PTS, 9 REB, 10 AST

38 PTS, 11 REB, 8 AST

40 PTS, 12 REB, 10 AST

39 PTS, 6 REB, 13 AST

33 PTS, 6 REB, 17 AST

35 PTS, 8 REB, 6 AST

32 PTS, 6 REB, 10 AST

40 PTS, 10 REB, 11 AST… pic.twitter.com/60oC8hEIc8 — NBACentral (@TheDunkCentral) December 28, 2023

Los ‘Mavs’ a un galope lento

A pesar de que Luka Doncic ha tenido un increíble rendimiento en lo que va de la temporada regular 2022-23 de la NBA, los Mavericks no se encuentran en la posición que desearían.

Probablemente, para muchos los de Dallas deberíanestar peleando los primeros puestos, pero lo cierto es que se encuentran sextos en la Conferencia Oeste con un global de 18-13.

Si bien podrían estar mucho peor, resulta difícil de entender que con todo lo que hace ‘El Matador’ estén luchando por mantenerse en puestos de playoffs.

A nivel colectivo, los ‘Mavs’ no rinden de la mejor manera y es evidente que el resto del equipo juega a un ritmo muy diferente al que propone Doncic. Es cierto que no se les puede exigir el mismo nivel, pero parece que las piezas no funcionan de la mejor manera para acompañarlo, que los distintos engranajes no hacen funcionar el sistema al 100%.

Si hablamos de rachas en esta campaña, han tenido cuatro victorias consecutivas en dos ocasiones y una vez estuvieron tres partidos sin ganar. Pero el resto no es tan regular como se quisiera.

Los próximos rivales son Timberwolves, Warriors y Jazz. Habrá que ver si son capaces de concretar los triunfos, mostrarse fuertes y saber mantener resultados positivos. Esto, más allá de todo lo que hace Luka.