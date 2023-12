Coordinadora Arauco Malleco responde al gobierno: “No puede haber diálogo con militarización del Wallmapu”

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) respondió a los dichos de la ministra secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, luego de que esta se mostrara disponible a la opción de dialogar con la agrupación, pero sin “pistola sobre la mesa”.

Mediante un comunicado, la CAM afirmó que “no puede haber diálogo con militarización del Wallmapu en defensa de las forestales, con represión a los lof que luchan por la tierra, y menos, cuando hay presos políticos mapuche en huelga de hambre con condenas injustas”.

“La CAM estará siempre disponible... pero NO tranzaremos en la autonomía para nuestro pueblo y en la devolución del territorio ancestral”, agregaron en un escrito compartido por el portal Werkén Noticias.

Cabe recordar que los dichos de la ministra Vallejo se dieron luego de que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, planteara incluir a la CAM en una mesa de diálogo en la macrozona sur.

“Primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie; nos guste o no nos guste su posición, tienen que estar todos, y quien dirija el diálogo desde el Ejecutivo o desde la administración tiene que ser alguien que tenga mucho poder político, debe tener un mandato político amplio, de manera de poder llegar a acuerdos”, dijo.

En tanto, la titular de la Segegob sostuvo más tarde que “hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo”, pero aclaró que si hay “actores que tienen realmente disposición a dialogar, eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga”.