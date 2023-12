Terminó Gran Hermano y no pasó mucho tiempo para verla en lo que más quería, experimentando en la música. Alessia Traverso quería ser cantante, y poco a poco lo está logrando.

Es que la participante del reality de CHV entró al programa con ese objetivo, lograr concretar su sueño de convertirse en artista.

Y luego de la visita de Américo a la casa estudio, que incluyó una polémica por el éxito de la cumbia en Chile, la oportunidad se dio, ya que el intérprete la invitó a realizar un dúo con el tema Quién.

“Estoy muy agradecida con Américo, por darme la oportunidad de hacer una canción con él. Estoy muy feliz y emocionada también”, señaló la joven a ADN.cl en medio de la premiación de los Súper Likes, galardones donde por primera vez se presentó con el cumbiero en vivo.

Alessia y su loquísimo 2023

La viñamarina indicó que “el 2024 me esperan muchos proyectos. Voy a empezar a sacar mis primeros singles. Yo cuando entré a Gran Hermano lo hice con un propósito, que es ser cantante. Entonces que se me haya dado toda esta oportunidad me hace sentir puro agradecimiento”.

Sin embargo, no todo fue fácil. Y durante el año que casi se va, Traverso vivió fuertes experiencias, tanto dentro del encierro como fuera de éste.

“El 2023 fue el año más loco de mi vida. Me enseñó mucho, tuve muchos altos y bajos. Pero lo que realmente me enseñó es que soy mucho más fuerte de lo que realmente creía yo. Quizás por ser más sensible, el resto o yo también me percibía como una persona más frágil. Pero creo que es todo lo contrario. No tengo miedo a expresar mis sentimientos”, confesó.

Alessia reflexionó que “vivo mis sentimientos de una forma muy sincera y genuina, y me he dado cuenta de lo fuerte que soy, y con esa misma fortaleza quiero partir el 2024″.

“Toda esa sensibilidad quiero ahora proyectarla en mi música, en las canciones que voy a sacar. Quiero que la letra sea muy significativa, y que mucha gente pueda sentirse representada. Poder expresar mis sentimientos por ahí”, añadió.

Y, tras todo lo vivido, ahora Alessia Traverso tiene un propósito claro. “Mucha gente me habló, me dijo que se sintió representada por mí en el programa, por mi forma de ser, mi ansiedad, mi sensibilidad. Pude haber ayudado a mucha gente, y ojalá seguir haciéndolo a través de la música, que es lo más bonito”, cerró.