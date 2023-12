“Había llegado al dormitorio a acostarse con ella…”: Pincoya confirma delicada denuncia de Ignacia Michelson contra Rubén Gutiérrez

Jennifer “Pincoya” Galvarini ha confirmado la acusación realizada por Ignacia Michelson contra Rubén Gutiérrez. La denuncia original señalaba que el excarabinero había acosado a Constanza “Cony” Capelli en la casa de Gran Hermano.

La polémica surgió a principios de diciembre cuando Nacha Michelson afirmó: “Cony me dijo: ‘Un día, cuando yo tomaba medicamentos, él (Rubén) se fue a meter a mi cama’. Pincoya lo echó”. Ante estas declaraciones, los periodistas del programa de Instagram Qué te lo digo contactaron a Jennifer Galvarini para obtener su versión de los hechos.

En su respuesta, Pincoya confirmó la situación. “En una oportunidad, sí, fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella”, expuso.

Luego, agregó: “Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo. Yo lo eché, sí, pero porque roncaba. Le advertí que no se tirara peos en la pieza”. Y tras ello, contó que “lo eché cagando. Le dije: ‘¿Qué estás haciendo acá? ¡Te vas!’”.

No vio una mala intención en el excarabinero

Según la versión de Pincoya, la expulsión de Rubén Gutiérrez de la cama de Constanza Capelli se debió a que este estaba roncando, y ella le indicó que se fuera. Para Jennifer Galvarini la situación no tuvo un trasfondo de acoso, y enfatizó que actuó de manera protectora hacia los participantes del reality.

“Yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien”, expresó Pincoya. Asimismo, destacó que, de haber percibido una mala intención, Rubén “no lo cuenta”.

La confirmación de Pincoya añade un nuevo capítulo a la polémica en torno a la conducta de Rubén Gutiérrez en Gran Hermano, debido a que este excarabinero ya fue denunciado previamente por Scarlette de meterse a su cama y realizarle tocaciones indebidas, lo incluso ocasionó su expulsión del reality.