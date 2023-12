Revelan asesorías a la Asociación de Isapres por parte de la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad, Ángela Vivanco, entre otros

Un reportaje de CIPER reveló quienes han sido los asesores de la Asociación de Isapres durante los últimos años, y entre los think tank que le prestan servicios destaca la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, Ángela Vivanco, entre otros.

Lo anterior se dio tras acceder a las actas del directorio de la asociación en el periodo 2010-2020, donde se detallan los asesores que han contratado. A quienes les han pagado por elaborar estudios, entregar informes sobre proyectos que se tramitan en el Congreso y por diseñar programas a implementar internamente.

Y entre los que prestan servicios para la gremial están la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad, centros de pensamiento vinculados a la UDI y a RN.

Respecto a Libertad, consiste en informes de asesoría legislativa que fueron aprobados durante una sesión de directorio de 2012. Sobre esto, el instituto dijo a CIPER que es una suscripción a su boletín parlamentario que se mantiene vigente por un monto de $200 mil mensuales.

La Fundación Jaime Guzmán presta el mismo tipo de asesoría, donde en las actas aparece que en una reunión de directorio de 2019 se mejoró la suscripción a ellos. Si bien en esa fecha la fundación recibía $2,08 millones mensuales (valor UF), actualmente la suma llega a $2,7 millones.

La Asociación de Isapres también tiene un vínculo indirecto con Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento vinculado a la UDI. De acuerdo con las actas, uno de sus asesores ha sido Gonzalo Cordero, director de TVN.

La Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo y el Instituto Libertad realizan mensualmente asesorías a diputados y senadores, siendo actores claves cuando hay que fijar posturas en los parlamentarios de Chile Vamos.

Ángela Vivanco

En una asamblea general de socios de 2016, la gremial aprobó un informe en derecho de Ángela Vivanco, actual ministra de la Corte Suprema. En conversación con CIPER, ella calculó que les hizo “tres o cuatro” informes.

Respecto al dinero que le pagaron, Vivanco señaló que no recuerda: “No me acuerdo. En absoluto, porque son informes que tienen muchos años, no me acuerdo cuánto cobré”. Esas cifras tampoco salen en las actas, ya que fueron tarjadas por el Ministerio de Economía por considerarse “datos sensibles”.