La Universidad de Chile se sigue armando con todo en miras a la temporada 2024. Los azules aseguraron a Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero, mientras que este miércoles sumaron a Fabián Hormazábal.

El ex lateral de O’Higgins estampó su firma en el Centro Deportivo Azul (CDA) y entregó sus primeras palabras como nuevo jugador de los azules.

“Mucho orgullo de llegar a un club tan grande y ganador como la U, es un paso muy importante en mi carrera. Creo que me pilla en un momento bastante preparado, la experiencia y regularidad que he podido tener me hacen estar preparado”, dijo en conversación con las redes sociales universitarias.

Agregó que “espero poder aportar mi grano de arena, y poder demostrar mi talento acá. Me considero muy veloz, que le gusta ir al ataque, tengo confianza en el uno contra uno, y puedo aportar verticalidad”.

“Al estar en la U los objetivos siempre son los más altos, que son ser salir campeón para poder devolver al equipo al lugar en el que merece estar, jugar copas internacionales y personalmente poder jugar lo máximo posible”, complementó el nuevo lateral derecho.

Cerró con un potente mensaje para los hinchas azules: “el respeto por la camiseta y por la historia lo voy a demostrar en la cancha, dando todo”, dijo.