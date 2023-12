Se venía especulando hace varios días, y este martes se transformó en realidad. Universidad de Chile poco a poco comienza a confirmar su plantel con miras a la temporada 2024.

La semana pasada, ratificaron a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador, tras la salida de Mauricio Pellegrino, y en la previa de la Navidad, confirmaron el fichaje de Marcelo Díaz.

Este martes, sumaron a su segundo nombre de manera oficial: Maximiliano Guerrero. Los azules confirmaron lo que ADN Deportes adelantó hace algunos días.

“Es un orgullo y felicidad tremenda el poder volver a vestir esta camiseta. Quiero hacerlo de la mejor manera. Me siento más maduro, con mayor personalidad y con mucho carácter. Mi objetivo siempre va a ser crecer como jugador, ser importante para el Club y espero aportar lo máximo para ganar cosas grandes con la U”, comentó el ariete en conversación con las redes sociales de los universitarios.

Agregó que “me sentí muy contento, era algo que estaba esperando hace un tiempo, me preparé bastante para que llegara este momento. Me siento preparado, sé lo que es jugar en Primera División, el jugar en un equipo grande es un poco más de presión, pero me siento cómodo y con confianza”, complementó el nuevo delantero de los azules.

Las palabras de Maxi Guerrero en su arribo a la U