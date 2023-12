“Conmigo no te metás”: Pampita y Moria Casán casi se fueron a las manos en escandalosa pelea

Es una pelea de dos divas argentinas épica. Moria Casán y Pampita se agarraron con todo en vivo, en la TV trasandina.

Resulta que las jurados de Bailando 2023, programa animado por Marcelo Tinelli, empezaron a discutir por los puntajes que habían puesto a algunos de los concursantes.

Y la vedette le lanzó de todo a la ex de Benjamín Vicuña, porque ésta la acusó de andar “regalando” notas a varias figuras.

“No digas regalar nota porque yo no regalo nota a nadie, no seas buchona, nena. Tengo muchos años de oficio, sé de que lo hablo, soy una señora que nunca falta y hace 33 años estoy en ‘Brujas’, que debuto el 3 de enero. Y me podría haber ido de vacaciones y no me voy. Hay que ser profesional y dejar de joder con el jurado”, comenzó la morena.

Moria Casán a los gritos con Pampita

Entonces, la maniquí le gritó “te la pasás regalando nota, yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí?”.

“Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Conmigo no te metás”, siguió vociferando la ex del actor chileno.

Con esto, Moria se indignó: “Y vos conmigo tampoco... por qué no me voy a meter con vos, ¿quién sos? Yo te estoy diciendo nos seas una buchona. Y dejá de relajar al jurado”.

Y Pampita se descontroló, completamente fuera de sí. “Vos sos una buchona, a mí no me ningunea nadie... ¿qué es lo que te duele? Vos sos una buchona de la producción”, le dijo.

Frente a esto, Tinelli intentó calmar los ánimos, porque casi se fueron a las manos una al lado de la otra, pero Casán le gritó devuelta a su adversaria del momento “respetá a la gente mayor, ridícula”.

Mientras tanto, en el #Bailando2023 se vivió un fuerte cruce entre Pampita y Moria, a los gritos: "Conmigo no te metás"



“Conmigo no te metás”pic.twitter.com/z2zatq1WhN — fefe (@fedeebongiorno) December 27, 2023

Un tremendo cruce que dejó a todos en shock al otro lado de la cordillera, donde Pampita y Moria Casán se convirtieron en tema obligado de las redes.