¿Cómo evitar que una discusión política arruine la cena de Año Nuevo? Estas son las recomendaciones de expertos

El pasado 17 de diciembre los chilenos decidieron poner fin al proceso constitucional tras más de cuatro años de discusiones iniciadas con el denominado “acuerdo por la paz”, firmado por varias personalidades políticas nacionales, incluido el actual presidente Gabriel Boric. El primer texto plebiscitado fue rechazado por un 61,81% y el segundo fue aún más estrecho: recibió un 55,76% de votos en contra, evidenciando la polarización política que vive el país y que en estas fechas suelen transportarse hasta las cenas de fin de año.

Darío Quiroga, sociólogo y cientista político, recuerda sus almuerzos navideños en los años ochenta “donde había discusiones políticas muy fuertes”, dice. Su abuela era una demócrata cristiana, madre de ocho hijos, entre ellos una pinochetista acérrima, unos DC y otros militantes del Partido Socialista, algunos exiliados en dictadura. “Eran reuniones extremadamente masivas, 25 personas, todos muy políticos y diversos (…) A veces había unas que se salían de control, pero el único antídoto a todo esto es que uno se quiera como familia”, cuenta a ADN.cl.

Para Quiroga, las conversaciones políticas se resuelven conversando y poniendo humor, “ya que no hay que evitar las discusiones. Una sociedad politizada te enseña a que hay posiciones distintas y que exigen un ejercicio intelectual para tomar posición en lo que te haga más sentido”.

Las discusiones políticas en las cenas familiares pueden que sean un momento tenso, pero de los interlocutores depende que “termine siendo nada más que una anécdota”, dice Quiroga a ADN.cl. “Yo no sé si exista mucho que hacer para impedirlas, hay que pensar que no llegan a ser útiles y el clima actual no coopera”, finaliza el sociólogo y atribuye el fenómeno al algoritmo de las redes sociales y “la cámara de eco”, suceso donde los integrantes de un mismo grupo tienden a encontrar ideales que refuercen sus propias creencias.

Para la Dra. Isabel Puga, psicóloga con mención en pensamiento y cultura, y presidenta nacional del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, “estas fiestas y juntas familiares son más bien un factor de riesgo, porque lo que genera estos conflictos tiene que ver con las características individuales de cada persona que participa en la reunión”. Es por eso que se agrupan, según sus características, en tres definiciones: las personas neuróticas, las limítrofes y las psicóticas, explica Puga.

1 de ENERO del 2019/SANTIAGO La Torre Entel realiza el tradicional show de fuegos artificiales para celebrar la llegada del nuevo año FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO

Getty Images / SAC

Con todas estas características a la vista, según la psicóloga, se puede categorizar a la familia en dos grandes grupos, funcional o disfuncional: “Las familias funcionales son en las que los miembros tienen la capacidad de escuchar, de buenas dinámicas de comunicación, de paciencia, de ponerse en la perspectiva del otro, estimulan las otras opiniones, el respeto, el manejo y autorregulación, el sentido de identidad. Y las que carecen de estas características son disfuncionales”.

La doctora en Psicología, cuenta que el secreto es la autorregulación, que tiene que ver con manejar necesidades, emociones y sentimientos, y regularlas en función del espacio donde me encuentro. “También tiene que ver si la familia es funcional o disfuncional y si desarrollaste estrategias de autorregulación (…) Ya que el problema de la fiesta es que es en un día específico, entonces tiene la presión del entorno, de un ideal de la felicidad, de que estén todos bien y contentos (…) Para resolverlo hay que tener mucho humor, mucha paciencia, mirar con simpatía, que todos opinen en este espacio de respeto”, finaliza.