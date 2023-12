“Pucha, ¿quién le estará aconsejando”: Rubén Gutiérrez incursiona en la música con canción electrónica, y se llena de críticas

Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado de Gran Hermano luego de ser acusado realizarle tocaciones indebidas a una compañera mientras dormía, ha mantenido un perfil bajo desde que finalizó el programa a principios de diciembre. Lo que cambió recientemente, al anunciar que lanzará una canción electrónica.

Aunque había anunciado que compartiría su versión de los acontecimientos que motivaron su salida del reality, el excarabinero aún no lo ha hecho y ha optado por mantenerse más activo en redes sociales, donde explicó las razones detrás de su silencio.

En un video, Gutiérrez expresó: “Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando”. A pesar de las expectativas creadas por sus seguidores, las declaraciones con respecto a los eventos en el programa no se materializaron.

Lanzará una canción electrónica

Sin embargo, a poco más de una semana de que diera explicaciones sobre su silencio, Rubén Gutiérrez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está incursionando en el mundo de la música. Compartió un adelanto de su nueva canción y reveló que tiene planeado lanzar el sencillo en enero del próximo año, buscando mantenerse vigente después de su controvertida participación en el reality.

En el adelanto de la canción, se escucha repetidamente la frase: “Ya po, Rubén. Tírate un paso”, al ritmo de una melodía con tintes electrónicos. Y todo esto acompañado con un comentado baile del exparticipante de Gran Hermano.

Este anuncio generó diversas reacciones en las redes sociales, donde, principalmente, recibió muchas críticas. “Le dicen ustedes o le digo yo”, “Cómo desveo esto”, “Cuándo se estrena para no escucharla”, “Dios, no se aburre”, “La media perso”, “Falta asesoría ahí, pobre familia” y “Mejor quédate cocinando”, fueron algunos del los comentarios que le dejaron a Rubén Gutiérrez sus seguidores.