No se negocia: la dura amenaza del Sifup a la ANFP por cantidad de extranjeros en cancha para el 2024

Advirtieron que no cederían, y lo están haciendo. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) se reunió este martes con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, y le dio un verdadero ultimátum.

Tras la cita, Gamadiel García, mandamás del sindicato, conversó con los medios de comunicación y entregó detalles de lo que se le planteó a presidente del fútbol chileno.

Hace algunos días, los mandamases de los elencos nacionales llegaron a acuerdo en torno a una polémica noticia: aumentar de cinco a seis extranjeros en cada plantel, pudiendo alinear a todos al mismo tiempo en sus equipos.

“El problema no es el directorio de la ANFP, es el consejo de presidentes. El consejo de presidentes creativo, que todos los años nos sorprende. Esta vez no es algo distinto a lo que vivimos el año anterior, pero no solamente está la problemática de los seis extranjeros”, partió diciendo.

Agregó que: “tenemos problemáticas de contrato en Primera B y Segunda Profesional. Todos esos puntos se tienen que solucionar antes que empiecen el torneo, o tendremos que llamar a nuestras bases, ser consecuentes, y el torneo no podría empezar”, sostuvo.

Insistió en que: “no habría primera fecha si hay seis extranjeros. Primero por un tema de competencia, porque en nuestro territorio no hay ningún país que tenga más de seis en cancha. No se condice con tema económico considerando los montos y sueldos que ganan los extranjeros, no sería un ahorro para la liga”, dijo.

“No hay ninguna postura, no hay ninguna base, ningún argumento empírico para señalar que los seis extranjeros en cancha vas a poder competir en terreno internacional. No se condice con lo económico, tampoco. Esto es una postura de nueve instituciones que buscan negocios, que buscan favorecer a alguien, pero no es el fútbol. Esta postura del consejo de presidentes no beneficia a nadie”, finalizó Gamadiel García.

Las quejas del Sifup

En paralelo, a través de redes sociales, mostraron cuáles son las demandas que esgrimieron a la ANFP y las quejas que plantean los futbolistas.

Lo primero, es que no quieren seis extranjeros en cancha: “en cancha no pueden existir más extranjeros que chilenos. Esto afecta directamente a la Selección Nacional y al desarrollo de los futbolistas”.

Sostienen además que “un % importante de instituciones están vinculadas de distintas maneras a representantes de jugadores. Nueve clubes votaron a favor (de la medida)”.

Luego cuestionan: “¿En qué se basan para decir que con más extranjeros se reducirá la inflación en el fútbol chileno? ¿Las comisiones que reciben los agentes, cuánto aporta en esta inflación?”.

Finalmente, denuncian: “no es posible que 65% de los jugadores de Primera B y un 100% de los jugadores de Segunda División, solo tengan contrato de ocho meses en el año, transformándose en verdaderos temporeros de la actividad”, cerraron a través de redes sociales.