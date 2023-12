Imágenes revelan cómo reaccionaron vecinos luego de que un sujeto acosara a una mujer en su negocio en Valdivia

Una mujer valdiviana se convirtió en trending topic tras su reacción frente al acoso sexual. El pasado 23 de diciembre, se registró en el sector Las Ánimas de la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, el momento exacto en el que ella enfrentó a su agresor y logró encerrarlo en su negocio, para luego buscar ayuda en la comunidad circundante. Vecinos de la víctima que acudieron rápidamente al lugar del incidente.

Todo partió cuando el individuo responsable del acoso ingresó al establecimiento donde trabajaba la mujer y, al percatarse de que se encontraba sola, cometió el acto de acoso sexual. La reacción de la víctima fue rápida y decidida, demostrando un acto de autodefensa que resultó crucial para protegerse.

La mujer logró encerrar a su agresor dentro del local y, consciente de la necesidad de ayuda, se dirigió de inmediato a buscar apoyo entre los vecinos de la zona. La comunidad respondió al llamado de auxilio y se dirigió hacia su negocio para enfrentar al sujeto que previamente acosó a la mujer.

El relato de la víctima y la golpiza que le dieron a su acosador

La propia mujer grabó el acoso que sufrió y compartió los detalles en sus redes sociales. “Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue, entró este tipo, el cual miró si se había ido mi mamá y verificó si estaba sola en el negocio. Al ver que estaba sola preguntó por helados, le indiqué dónde estaban, y se colocó detrás de mí, sintiendo un primer roce”, relató la víctima.

Luego, añadió: “No le tomé importancia (si me perseguí por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me punteó cuando me agaché. Reaccioné y me dijo ‘si ya me voy’. Lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda. Le sacaron la ctm. Y afuera me pidió perdón y le comencé a pegar y me rasguñó. ¡Salió corriendo!”.

La situación tomó un giro cuando la comunidad, al enterarse de lo sucedido, decidió golpear al acosador. La golpiza fue presenciada por la víctima, quien junto con participar en ella y ver la huida de quien la acosó, la grabó a través de las cámaras de su negocio.