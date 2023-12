Ex gerente deportivo de Blanco y Negro entrega las claves para la búsqueda del reemplazante de Quinteros en Colo Colo / Andrés Fernández

Santiago

Durante una actividad de la Universidad Andrés Bello, en ADN Deportes conversamos con el Jefe de Deportes de dicha unidad académica, Juan Gutiérrez, exfutbolista y que también fue gerente deportivo de Blanco y Negro entre 2012 y 2015.

Por lo mismo, aunque hoy está alejado del fútbol profesional, es palabra autorizada para analizar la temporada 2023 de Colo Colo. “Queda una sensación amarga, fue un campeonato bastante irregular. El que salió campeón salió con menos porcentaje de rendimiento, los equipos anteriores sumaron muchos más puntos. Los equipos que buscan siempre el título tuvieron una campaña muy por debajo de lo que se esperaba. Si Colo Colo hubiera tenido una regularidad mayor, debería haber sido campeón este torneo, pero en el fútbol no hay lógicas y terminó ganando Huachipato. Es la lógica de los clubes grandes, cuando no eres primero vienen este tipo de situaciones”, explicó, sin avalar del todo que Gustavo Quinteros pudiera haber seguido como DT del “Cacique”.

“Es difícil. Como hincha, Colo Colo no cumplió en el plano internacional y nacional. Se podría haber quedado un año más como lo que pasó, pensar que se cumplió un ciclo para buscar los objetivos”, explicó Juan Gutiérrez, que entregó las claves que debería seguir Colo Colo en pos de buscar a su próximo director técnico.

“Muchas veces salen nombres que ni siquiera están en carpeta, no me consta que todos esos sean los nombres que están. El perfil debe ser el de una persona con liderazgo claro, un poder de convencimiento y seducción para hacerle entender al jugador lo que necesita. Tiene que ser alguien que tenga experiencia en torneos internacionales, que es la gran deuda que tiene Colo Colo. Además, debe ser un técnico abierto para darle posibilidades a la gente de casa. No es llegar y mandar todos los recursos que hay al tacho de la basura, tiene que darse el tiempo de conocer qué es lo que hay en divisiones menores y, en la medida que los jugadores se la ganen, el técnico les dé la posibilidad de jugar”, explicó, preocupado del rival con el que los albos debutarán en Copa Libertadores: Godoy Cruz.

“Es uno de los más complicados de esa fase. Argentina tiene un torneo bastante exigente e intenso, no va a ser fácil para Colo Colo”, concluyó Juan Gutiérrez en el diálogo con ADN Deportes.