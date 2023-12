Así es el bar de Madrid donde asesinaron al profesor chileno de la Universidad de Valparaíso

Este fin de semana, la policía española reportó la muerte del profesor chileno, Sebastián Bello Lepe, quien se encontraba en un bar de Madrid cuando fue asesinado de un corte de arma blanca en su cuello.

El docente de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, residía en Inglaterra y se encontraba de paso en España porque viajaría a Chile para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

De acuerdo a reportes preliminares, el confuso crimen ocurrió cerca de la medianoche del viernes cuando Sebastián Bello habría llegado en estado de ebriedad hasta el bar The Batan & CO, ubicado en el barrio de La Latina. Allí, algunos testigos indican que comenzó a molestar a otros comensales y fue una de las personas presentes en el bar que lo habría atacado con un cortaplumas.

Cabe señalar que, algunos testigos discrepan de lo ocurrido esa noche, por lo que la policía española se encuentra investigando el contexto de los hechos y reuniendo más detalles. Aun así, un ciudadano español de 47 años fue arrestado.

¿Dónde murió el profesor de la Universidad de Valparaíso?

Por su parte, un representante del bar The Batan & CO aseguró para La Tercera que “no tengo nada que pueda contar, todos los datos los tiene la policía” y no quisieron referirse públicamente al crimen.

Ciertamente, algo que llamó la atención, es que el escenario donde ocurrieron los hechos está ubicado en la calle San Juan de Mata, una zona residencial y donde, de acuerdo a las reseñas de clientes y turistas, sería una zona tranquila y familiar.

Además, The Batan & CO fue fundado en 1976 y cuenta con comentarios en su mayoría positivos, por lo que es una parada típica para muchos del sector.

“El ambiente es familiar y adecuado” y “tiene unas cuantas mesas fuera, los niños pueden estar jugando en la plaza tranquilamente” son algunas de las reseñas de clientes que aparecen el Google.

Destacan que es un “típico bar de barrio, con buen ambiente, buenos precios y buenas tapas”, en el que se caracteriza por ser un local en que se pueden ver los clásicos del fútbol español.

