Nicole Urra: “Quiero ser la mejor maratonista de Chile”

Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte el pasado domingo, Macarena Miranda conversó con la maratonista Nicole Urra, una de las galardonadas esta semana por la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Colina a lo más destacado del año.

Todo considerando que esta temporada ganó la primera prueba de su carrera, en Viña del Mar, con un tiempo de 2 horas y 38 minutos, siendo la sexta mejor marca del maratón femenino en Chile.

“La historia ha sido difícil, pero hemos podido superar todo lo que nos costó hasta este año ganar el Maratón de Viña del Mar. Lo sigo disfrutando como si hubiera ganado ayer”, comentó Nicole Urra, que con 24 años se está reinsertando en la actividad tras haberse marginado del alto rendimiento por la pandemia.

“Estuve un par de años fuera y José Ignacio Camps, mi actual entrenador, me incentivó a volver a competir, él veía un futuro en mí. Yo me había desaparecido. Llevo tres años desde que retorné y fue un proceso complicado que he sabido llevar, he recibido mucho apoyo”, remarcó la maratonista nacional, que narró el proceso que ha vivido estos años.

“Estaba viviendo un momento difícil de mi vida, tenía muchos problemas, subí mucho de peso, quería volver a ser la mejor y entrenar. Tuve el apoyo de mi pareja y mi familia. Las primeras semanas fueron las más difíciles, venía de cero. Fue un año en que la sufrí completamente, pero después me fui adaptando y ahí es donde el cuerpo tiene memoria”, aseguró Nicole Urra, soñando en grande de cara a su temporada 2024.

“La proyección va a ser seguir corriendo maratón y buscar ser la mejor maratonista de Chile. Siento que tampoco estoy tan lejos, la motivación está, mi trabajo me da las posibilidades para entrenar. Todo depende de mi. Todavía me queda tiempo, aún estoy aprendiendo lo que es el maratón, siendo una distancia tan larga. Es un entrenamiento físico y mental”, concluyó en Mujeres al Deporte.