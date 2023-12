¿Acaso fanático? Este es el chileno que el expresidente Barack Obama nuevamente recomienda en su lista de fin de año 2023

Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene por costumbre usar sus cuentas en redes sociales para hacer recomendaciones a quienes lo sigan. Así, por ejemplo, el 20 de julio pasado (el verano en el hemisferio norte) publicó la “Barack Obama’s Summer Playlist”, una selección de música de su gusto y que entonces destacó por la inclusión de cantantes de habla hispana.

Por ejemplo, la otrora máxima autoridad puso en la lista (sin orden aparente) a Rosalía y Rauw Alejandro con su canción “Vampiros”, que fue hecha antes de que terminaran. También estuvo otra figura que ha tomado cierta preponderancia por el género en el que se mueve: se trató de “La Bebé”, de Yng Lvcas con el exponente actual del corrido mexicano Peso Pluma, que hace algunas semanas se presentó en el Movistar Arena, en Santiago.

Pues bien, no solo de música se alimenta culturalmente Obama, pues una dinámica similar replica hacia el término del año, pero con los libros. Y en esta oportunidad no fue la excepción, aunque marcó algunos que ya había incluido en su lista de verano.

Libros favoritos del año

Al parecer, en esta ocasión, Obama comenzó su recomendación habitual con los libros: en su cuenta en Instagram publicó una gráfica titulada “Los libros favoritos de Barack Obama de 2023″, la que iba con el siguiente pie de foto:

“Como suelo hacer durante esta época del año, quería compartir mis libros, películas y música favorita de 2023″.

“Primero, aquí están los libros que he disfrutado leyendo. Si estás buscando un libro nuevo durante las vacaciones, prueba uno de ellos. Y si puedes, compra en una librería independiente o échales un vistazo en tu biblioteca local. ¿Cuáles fueron algunos de tus libros favoritos este año?”.

Y ahí apareció algo que llamó la atención: entre sus favoritos, el expresidente de Estados Unidos puso a “The Maniac”, del chileno Benjamin Labatut, que nuestro país está publicado como “MANIAC”, a cargo de la editorial Anagrama. Aunque, hay que decirlo, no es la primera vez que Obama pone a Labatut entre sus favoritos.

En julio de 2021, el expresidente demócrata recomendó “Un verdor terrible” (también de Anagrama), que en inglés se publicó como “When we cease to understand the world”. ¿Acaso será Obama un fanático del chileno Benjamín Labatut?

Si quieres saber más de “MANIAC”, puedes ver esta entrevista aparecida en El País.