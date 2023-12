¿Podría ganar La Memoria Infinita? principales medios de espectáculos pronostican el futuro del documental en los Oscar 2024

El jueves de esta semana el documental La memoria infinita de Maite Alberdi dio un nuevo paso de cara a los Premios Oscar 2024, el gran evento que destaca los mejor del cine a nivel mundial.

El proyecto, que relata el vínculo entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, quedó entre las 15 cintas preseleccionadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la edición que se avecina.

Ahora bien, aquella shortlist de Mejor Documental ya sirve para que diversos medios especializados den rienda suelta a las predicciones. Todo teniendo en consideración que el próximo 23 de enero solo cinco trabajos quedarán seleccionados.

¿Podría La Memoria Infinita ganar un Oscar?

El escenario parece es desigual al tratar de medir el futuro inmediato del proyecto. Eso sí, IndieWire no tiene dudas al señalar que “podría resonar entre los votantes veteranos del Oscar”. Es más, también se aventura a incluirlo entre el quinteto de favoritos que saldrá de los contendientes actuales.

En una línea completamente opuesta, Variety, que irá actualizando constantemente los pronósticos, no la da como ganadora y tampoco la añade en el apartado final.

De hecho, aquel último portal estadounidense coincide con Screen Rant al situar a American Symphony como el gran vencedor.

La cinta sigue a Jon Batiste, uno de los músicos prodigios de los últimos años en Estados Unidos, quien ya ganó un Oscar por hacer la música de Soul.

Netflix Ampliar

En aquella lista de predicciones (disponible aquí) no se contemplan a Alberdi entre los nominados finales. Según el portal, 20 Days in Mariupol y Still: A Michael J. Fox Movie son ideas que “atrajeron mucha atención”.

Entre los nombres que aparecen a día de hoy en las listas de favoritos también están Beyond Utopia, Stamped from the Beginning, Four Daughters y Apolonia, Apolonia.

Según los medios entendidos, la clasificación puede ser exigente en cuanto a recursos. Pero, cualquiera sea el caso del filme chileno, “un pequeño presupuesto de distribución y marketing no significa que todo esté perdido”, esclarecen.

La 96ª edición de los Oscar se realizará el próximo domingo 10 de marzo del 2024.