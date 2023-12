Horas extras en Las Condes por $8 mil millones: Fiscalía Oriente investigará a alcaldesa Daniela Peñaloza por presunto fraude al fisco

Las Condes

Poco después del mediodía de este viernes, se conoció que la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio en contra de la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, por el delito de fraude al fisco.

En concreto, el ente persecutor apuntó a más de $8 mil millones en pago de horas extras, lo que quedó al descubierto por un reportaje de Meganoticias.

🛑AHORA. Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio en contra de la actual alcaldesa de Las Condes (UDI), Daniela Peñaloza, por el delito de fraude al fisco. Se indaga un monto superior a 8 mil millones de pesos en pagos de horas extras en municipio. @adnradiochile — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) December 22, 2023

Sumario

El jueves pasado, la propia alcaldesa Peñaloza anunció la apertura de un sumario administrativo al interior de la municipalidad. En sus redes sociales señaló que “de existir delitos o faltas, me preocuparé de que se apliquen las sanciones más severas posibles que contemple la ley. Caiga quien caiga”.

Entre las medidas para evitar estas situaciones, adelantó: “Desde el 2021 hemos disminuido en más de 20% las horas extraordinarias de los funcionarios municipales. En 2024 implementaremos un nuevo sistema de control de ingreso y asistencia digital en el cual hemos estado trabajando hace algunos meses. El tope máximo será de 40 horas diurnas”.

Respecto al reportaje de Mega emitido esta noche, quiero anunciar que ordenaré la realización inmediata de un sumario administrativo que investigue las denuncias hechas por el medio y, de existir delitos o faltas, me preocuparé de que se apliquen las sanciones más severas… — Daniela Peñaloza (@danielapenaloza) December 21, 2023

“Como administración seguiremos profundizando nuestra agenda en materia de probidad, transparencia y eficiencia, porque sabemos que los vecinos de Las Condes requieren tener claridad absoluta de que los recursos municipales están siendo bien utilizados”, cerró.

De acuerdo a la investigación, algunos directivos de la municipalidad con salarios de más de $7 millones, habrían recibido, por concepto de horas extras, más de $30 millones. Sumados, además, a $715 millones promedio del resto de funcionarios en más de 833 mil horas extras.

Una denuncia de larga data

El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, reaccionó al reportaje, apunta a información de larga data que trascendería incluso la administración de Peñaloza.

“¿Necesitaba que saliera en la Tv para instruir sumario? Denunciamos esto mismo en 2021 y no hizo nada. Cuando mostramos que su amigo Reyes hacía horas mientras estaba de vacaciones, no solo no hubo sumario, le ofreció irse al Teatro y luego le dio un trato directo por 21 millones”, escribió en su cuenta en X (Twitter).