Graduados en Las Encinas: actores de “Élite” comienzan a despedirse de la serie

Hace un par de meses se estrenó la séptima temporada de Élite y ya nos estamos acercando poco a poco a su gran final, algo que los principales actores ya comenzaron a anticipar.

Fue el 5 de octubre del 2018 cuando se emitió el primer capítulo de lo que se convertiría en una larga e importante serie española, marcando un hito en el servicio de streaming.

A lo largo de sus siete temporadas han pasado varios actores y se ha impulsado la carrera de unos cuantos, como es el caso de Ester Expósito (Carla Rosón ‘La Marquesita’), Omar Ayuso (Omar Shanaa), Itzan Escamilla (Samuel García) y Miguel Bernardeau (Guzmán Nunier), entre otros.

Bajo esta arista, un aspecto no menor es que en cada tanda de capítulos se iba renovando el elenco principal y al día de hoy tenemos otros rostros, distintos a los que empezaron el largo camino.

Son precisamente ellos, que protagonizaron la T.7 y se preparan para terminar la serie en una octava entrega, quienes utilizaron sus redes sociales para dedicar un sentido adiós un tanto anticipado.

Pero el sentido detrás de esto es que durante esta semana se terminó con el rodaje de la última temporada, por lo que se cierra un proceso muy especial a la espera de que se emita en la plataforma de ‘La Gran N’.

Una emotiva despedida

André Lamoglia (Iván Cruz), Carmen Arrufat (Sara), Valentina Zenere (Isadora Artiñán) y el propio Omar fueron algunos de los jóvenes actores que publicaron fotografías con una sentida dedicatoria para decir un último adiós.

“Sois el mejor equipo del mundo. El mejor. Gracias por quererme así de bien, por hacérmelo tan fácil. Gracias por verme, entenderme y respetarme, por esperarme (...) Gracias por estos casi 7 años de nuestras vidas. Toda una vida. Os quiero. Os amo joder. Os llevo para siempre conmigo”, fue parte de lo que dijo Ayuso.

Por su parte, Arrufat se dejó ver con un ramo de flores y los ojos llorosos compartiendo diferentes momentos de su experiencia e indicando. “No sé ni qué decir… Que viaje tan heavy. Que suerte”, comenzó su mensaje.

“Yo juraba que no iba a llorar pero joer no he parado Mucho tiempo, muchas cosas vividas y muchas cosas aprendidas Gracias por todo, aunque gracias se me queda corto os quiero familia. Adiós Élite”, agregó.

Lamoglia fue un poco más allá y además de algunas fotos, en su post incluyó un video donde se le ve muy emocionado diciendo que “todo lo que diga aquí no es suficiente para expresar lo que siento por este proyecto”.

En el texto que acompaña el material audiovisual fue un poco más conciso, puso: “Fin de un lindo viaje, gracias a todos los que formaron parte de él. ¡Hasta siempre, os quiero!”.

Por otra parte, junto al resto del elenco, los fanáticos también se volcaron a las redes sociales con emotivos videos, algunos edits especialices, rememorando todos estos años y agradeciendo a Netflix por todo lo que les entregó Élite.

Hasta el momento no se tiene certeza sobre una fecha exacta en la que se estrenará la octava y última temporada de la serie, pero se sabe que llegará en algún momento del 2024.