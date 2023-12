Cristián Álvarez revoluciona las series infantiles de Universidad Católica con su innovador “Método UC”

Cristián Álvarez, ídolo de Universidad Católica, habló durante este viernes con los Tenores de ADN Deportes respecto al “Método UC” que está llevando a cabo en el elenco precordillerano, junto con referirse a la actualidad del club de sus amores.

Respecto al método que desarrolló, indica que “llevaba en mi cabeza mucho tiempo y con mi señora empezamos a darle forma el año pasado, mirando todos los aspectos, tanto lo técnico, táctico, físico, sicológico y de la alimentación. Bajo esos cinco aspectos hicimos este programa”.

En esa línea, se explayó diciendo: “Hay muchos niños que son buenos para las escuelas de fútbol, pero no son buenos aún para las cadetes, ahí hay un mundo de niños que quieren llegar, pero no saben cómo hacerlo entrenar, para dedicarte a esto. Nosotros le damos la alimentación, le mostramos videos, cuál es el modelo de Católica, sobre cómo juega y entrenamos bajo ese modelo, con videoanálisis, mucha charla. Ellos tienen que vivirlo todos los días de su vida para ser futbolistas profesionales”.

“Muchos deportistas llegan a ser profesionales sin saber lo que es el alto rendimiento y necesitamos urgente que tanto los niños como los padres sepan cómo es el alto rendimiento. Yo me quedo todas las semanas acá en San Carlos de Apoquindo con distintos niños, que sueñan con ser futbolistas profesionales”, agregó el exfutbolista

En ese sentido, Álvarez aseguró que “entre antes ataquemos al niño, con un lavado de cerebro en el buen sentido, convenciéndolo que la forma de alimentarse tiene que ser buena, mejores deportistas vamos a tener. La familia también juega un rol clave, porque uno no saca nada con enseñarle al niño si la familia tiene otros hábitos (...) Yo me rodeo de gente que estamos con disposición a hacer todo esto. Y lo seguiremos haciendo, ya que lo principal es la formación de los jugadores.

“Ahora tendrá la oportunidad de formar su propio plantel”

En la parte final de la conversación, el “Huaso” tuvo palabras sobre la actualidad del elenco cruzado, partiendo por su técnico, Nicolás Núñez.

“Núñez es un técnico joven y no la ha tenido fácil. Llegó en un momento donde se fue un técnico que había traído a sus jugadores, que tenía una forma, que no venía bien. Lo más complicado que le pudo pasar al Nico es no jugar de local, ahí hubiese tenido 10 o 15 más de seguro, hubiese sido muy diferente”, sostuvo.

“Ahora Nicolás tiene la oportunidad de formar su propio plantel, con los jugadores que él quiera. Ahora podrá salir adelante y formar un gran equipo”, añadió sobre el DT.

Consultado sobre la continuidad de Fernando Zampedri, Álvarez indicó: “Yo creo que Zampedri se queda en Católica. Está cómodo, por sobre todo las cosas y le está yendo bien. Es un jugador grande y puede comenzar a disfrutar esto. Está a punto de conseguir récords importantes para el club. No veo por dónde se pueda ir”.

Finalmente, el exdefensor tuvo palabras respecto a un eventual retorno de Nicolás Castillo. “Yo espero que Castillo se recupere bien, después hay que pedirle un poco más. Es un jugador que se le puede exigir, pero primero espero que esté bien recuperado”, cerró.