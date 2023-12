¿Un candidato menos? La tajante respuesta de Luis Zubeldía ante la opción de dirigir a Colo Colo

Colo Colo sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador después de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovar el contrato de Gustavo Quinteros, poniendo fin a un ciclo de tres años y dos meses en la banca del equipo.

Uno de los grandes candidatos que asomó para dirigir al “Cacique” es Luis Zubeldía, campeón de la Copa Sudamericana y del torneo local con Liga de Quito el 2023, quien además puso en duda su continuidad en el conjunto ecuatoriano.

Sin embargo, en las últimas horas el DT argentino le dio un duro golpe a los albos. Antes de viajar de vacaciones a su país natal, Zubeldía fue consultado por su futuro ante el interés de Colo Colo y dejó claro cuál es su deseo para el 2024.

“Con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso”, afirmó el estratega de manera tajante, destrozando las ilusiones del “Cacique”.

“Lo repito porque la prioridad la tienen ellos, tengo un sentimiento muy fuerte. Me dieron mucho y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión”, agregó.

Por último, el entrenador de 42 años aseguró: “En este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo… Saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones”.