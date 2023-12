“Para mí moriste”: Luis Mateucci y Daniela Aránguiz duermen juntos en “Tierra Brava”, mientras que Chama no aguantó su enojo

En una nueva emisión de Tierra Brava , la tensión y los conflictos se apoderan del escenario, con el ingreso de Daniela Aránguiz, quien ha generado un fuerte impacto en la dinámica del programa. Luis, enfrentado a una situación incómoda, opta por dormir con Daniela en lugar de Chama, desencadenando una serie de reacciones y emociones intensas.

La noche inicial de Daniela en la casa marcó un hito, con reproches y celos manifestados por Luis, quien, visiblemente afectado, confrontó a Daniela con acusaciones de engaño. La relación entre ambos tomó un giro inesperado cuando decidieron compartir la cama, desatando un coqueteo y confesiones mutuas. “Te voy a tratar pésimo, muy mal, porque me hiciste sufrir”, le dijo Daniela a Luis Mateucci, quien contestó: “Te conozco, Daniela Aránguiz, no sufriste, yo lo sé”.

“Tú estás claro que si te vuelves a dar un beso más con la Chama nunca más me ves, si es que llegamos a volver”, replicó la ex panelista de Zona de Estrellas.

Sin embargo, las consecuencias de esta elección no se hicieron esperar, y Chama, desplazada y sola, expresó su frustración con murmullos de desaprobación. “Imbécil, estúpido”, mencionó refiriéndose a Mateucci.

La decepción y el enojo de Chama

A la mañana siguiente, Daniela reveló a Luis sus motivaciones detrás de la elección de compartir la cama con él. “Si ella (Chama) hubiera sido buena onda conmigo, no te hubiera dejado venir a dormir conmigo. Pero como es muy pesada conmigo, no me interesó”, confesó.

Más adelante, la situación se intensificó cuando Luis finalmente abordó el tema con Chama después de encontrarse cuando estaba en el gimnasio. “Sabes que ella me mueve el piso, tengo sentimientos por ella”, le indicó a la venezolana. Ante lo que Chama respondió: “No te comportaste bien conmigo, dijiste cosas que no estás haciendo. No tienes las agallas, eres un cobarde, duermes conmigo un mes y ahora con ella. Eres cobarde y mentiroso”,

“Cuando uno quiere a una persona no hace lo que hiciste. No eres un niño, eres un hombre que tiene que saber las cosas. Tú ya para mí moriste, no quiero tener una persona que jugó conmigo”, complementó enseguida Alexandra Méndez.

Tras ello, Luis Mateucci dijo: “Te pido disculpas de corazón, fuiste buena conmigo y traté de devolverte todo. Pero lamentablemente yo a esta chica la amo”. No obstante, Chama estaba muy enojada. “Se acabó. Eres una persona que lamentablemente me traicionó como ser humano, y listo”, expresó la venezolana y dio por cerrado el asunto.

Finalmente, Luis Mateucci informó a Daniela Aránguiz sobre el fin de su relación con Chama y buscó un acercamiento, pero la respuesta de Daniela fue clara: “Todo puede pasar, menos besarme. No me vas a besar”.