Miss Francia rompe los esquemas y desata polémica con su elección

La elección de Ève Gilles, de 20 años, como Miss Francia 2024 ha desatado una polémica sin precedentes en los 103 años de historia del certamen. La joven representante de Nord-Pas-de-Calais ha desafiado los estándares tradicionales de belleza al lucir un corte de pelo andrógino y una figura que difiere de las curvas consideradas “convencionales”.

Desde el principio, la nueva miss defendió su autenticidad, destacando que ninguna norma debería definir a una mujer y enfatizando la diversidad única de cada una. En la gala celebrada en Dijon, Gilles quedó en tercer lugar en la votación del público, pero el jurado la consagró como la ganadora. El evento fue seguido por 7,5 millones de espectadores en televisión.

Cuestionamientos y defensas

La controversia ha girado en torno al concepto tradicional de belleza, generando opiniones divididas en las redes sociales. Algunos han elogiado la elección como un avance hacia la inclusión y la aceptación de la diversidad, mientras que otros la ven como un giro hacia la “wokeización” del concurso.

En tanto, figuras públicas, como las diputadas francesas Karima Delli y Sandrine Rousseau, su apoyo a Ève Gilles. Rousseau, líder del partido Europa Ecología de Los Verdes y símbolo del movimiento #MeToo en Francia, resaltó la importancia de no medir el respeto a la mujer por la longitud del cabello.

“Estoy consternada por los comentarios sobre Miss France 2024, no imaginaba que estábamos allí. Nuestro cabello, y lo que hacemos con él, cómo lo peinamos, no es asunto de los hombres. Punto”, escribió la parlamentaria en X (ex Twitter).

Nos cheveux, et ce que nous en faisons, la manière dont nous les coiffons, ne regardent pas les hommes. Point. — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) December 18, 2023

Sin embargo, las críticas han surgido, especialmente en las plataformas digitales, donde algunos usuarios consideran que Miss Francia ya no es un concurso de belleza tradicional, sino un evento woke (progresista). Las opiniones varían desde el cuestionamiento de su elección como representante de la belleza francesa hasta acusaciones de promover valores “woke” en la sociedad.

En medio de las reacciones, Ève Gilles ha recibido el respaldo de algunas personalidades, como Fabien Roussel del Partido Comunista, quien destacó que ya está enfrentando la violencia de una sociedad que no acepta la diversidad de las mujeres.

Incluso, Marine Le Pen, líder de extrema derecha, felicitó a Gilles por su victoria. “¡Felicitaciones a Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais que se convierte en nuestra nueva Miss Francia! 👏🏻”, escribió la autoridad.