Jaime García avisa a los clubes del fútbol chileno: “Estoy esperando que alguien me llame”

El exentrenador de Ñublense, Jaime García, manifestó su deseo por volver a dirigir en el fútbol chileno y aseguró que está esperando el “llamado” de algún club para regresar a las canchas en la temporada 2024.

“Uno ha tratado de hacer bien las cosas como técnico chileno, siempre me he preocupado de que podamos dar que hablar con lo futbolístico más que con otras cosas”, comenzó explicando en diálogo con DSports.

“Siento que con todo lo que hice, de menos a más, a veces uno no se explica...no me han llamado. Estoy esperando que alguien tome el teléfono y me llame. Trataré de hacer lo mejor, como siempre lo he hecho: carismático, buena onda, y siempre preocupado”, añadió.

Por otra parte, el estratega de 46 años agradeció los dichos de Arturo Vidal, quien lo postuló como candidato para dirigir a Colo Colo. “Uno siente un poco de orgullo, porque a Vidal yo no lo conozco, me he topado un par de veces con él, nos hemos saludado en los partidos”, señaló.

Además, Jaime García recalcó que “los técnicos chilenos tenemos la capacidad, lo que pasa es que nosotros a lo mejor queremos que nos esperen. En su momento dado a mí me esperaron en Ñublense, con buenos y malos resultados, y lo vimos crecer”.

“A veces nosotros como técnicos nos falta querernos y unirnos un poco más, proteger algo que nos ha costado un montón. Al final nosotros estamos solos y yo me tengo que proteger solo”, sentenció.