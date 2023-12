Francia establece nuevas limitaciones a personas con su nueva ley migratoria

París de Francia

El gobierno de Emmanuel Macron logró aprobar una ley migratoria de corte conservador. El ejecutivo tuvo el apoyo en el Parlamento de sus aliados de derecha y también de la ultraderecha. La norma recibió 349 votos a favor y 186 en contra, en medio del rechazo de la izquierda y de organizaciones sociales. La iniciativa establece nuevas reglas para los migrantes no europeos, incluyendo el recorte del acceso a las prestaciones sociales. El ministro del interior francés Gérald Darmanin destacó que “es un texto fuerte y firme”.

Darmanin manifestó que “el texto migratorio ha sido votado definitivamente. Representa un largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia”. En el Parlamento de Francia el acuerdo fue firmado entre la derecha de Los Republicanos, la alianza cercana a Macron, y la ultraderecha de Agrupación Nacional. La cámara baja había rechazado el 11 de diciembre debatir un proyecto anterior, pero una comisión de ambas cámaras logró el acuerdo el 19 del mismo mes.

El gobierno de Macron decidió mantener la reforma y llamó una comisión paritaria para buscar un compromiso con la ultraderecha. La titular de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, destacó la propuesta y dijo que los diputados de su sector votarían a favor del proyecto. La polémica por la iniciativa alcanzó al poder ejecutivo y cinco ministros amenazaron con dimitir, ante el sesgo marcadamente conservador del texto. Las negociaciones apuntaron a los beneficios sociales para los extranjeros no europeos en una situación irregular.

Los partidos de derecha pretendían una límite mínimo de cinco años de residencia para entregar alguna ayudas sociales a los migrantes. El acuerdo incluyó la distinción entre extranjeros que no son de la Unión Europea, además de si cuentan o no con un empleo. Para quienes no trabajan se exigirán cinco años de permanencia para ciertas prestaciones, y quienes tienen un trabajo se les pedirán al menos 32 meses.

Las restricciones no se aplicarán a los estudiantes extranjeros, los refugiados o quienes tienen una tarjeta de residencia. Varias ONG y sindicatos denunciaron al proyecto como el “más regresivo desde hace al menos 40 años” en Francia. Reuters señala que la norma facilita la expulsión de inmigrantes y que el gobierno de Macron enfrenta una crisis en la alianza gobernante que no dispone de mayoría electoral.