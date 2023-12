“Esto es una emergencia”: Nicolás Córdova aclara su situación con La Roja Sub 23 para el Preolímpico

Chile

La Roja Sub 23, dirigida por el jefe técnico de selecciones juveniles, Nicolás Córdova, comenzó los entrenamientos este miércoles para preparar el Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero, donde Chile y el resto de los países sudamericanos lucharán por dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la práctica, Córdova se pronunció en conferencia de prensa y uno de los primeros temas que abordó fue la ausencia de Darío Osorio en la prenómina de 32 jugadores publicada hace unos días. “Lamentablemente, ahí no podemos hacer nada porque los clubes tienen la potestad de no mandar a los jugadores por no ser fecha FIFA. En el caso de Darío, su club prefirió que él se quede allá para que haga una intertemporada, no hay nada que podamos hacer, lo mismo con Bruno Barticciotto y Nayel Mehssatou”, señaló.

Respecto a lo que está buscando en los entrenamientos, el “Nico” explicó que “empezaremos a preparar distintos escenarios de juego contra distintas formas de jugar. En el torneo habrá momentos donde vamos a estar jugando muy adelantados, porque el rival se nos va a replegar. También habrá momentos en el cual a nosotros nos van a tener metidos en nuestra mitad, así que tendremos que jugar más profundo y defender espacios más cortos en el área. Trataremos de entregar una batería de situaciones para competir de buena manera”.

En esa misma línea, adelantó que “se están cerrando dos partidos amistosos con selecciones, para el 9 y el 12 de enero, así que estamos a la espera de la oficialización”.

Nicolás Córdova y las expectativas para el Preolímpico

El técnico nacional aclaró que “nosotros vamos a ir a competir por tratar de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora, la exigencia de parte de la Federación no puede ser esa, porque yo no vine a Chile a dirigir la Sub 23, vine a dirigir el proceso de las selecciones juveniles desde la Sub 20 hacia abajo”.

“Esto es una emergencia, igual como lo que pasó ante Ecuador por Eliminatorias, por el tema de Eduardo Berizzo. Si él hubiese estado en la selección, hoy yo no estaría acá hablando con la prensa, estaría Eduardo preparando la Sub 23″, remarcó Córdova sobre la situación que le toca afrontar tras la salida del “Toto”.

Pese a todo, el ex DT de Palestino y Santiago Wanderers agregó que “la vida en general está hecha de estas situaciones, donde uno no tiene considerado algo, pero te pasa. Me he sentido muy preparado en todos los contextos, ha sido súper lindo lo que me ha tocado vivir. Claramente para el futuro, como todo entrenador, tengo mis aspiraciones”.

Cabe recordar que para el Preolímpico de 2024, Chile disputará la fase de grupos con Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú.

Así entrenó La Roja Sub 23 este miércoles